Nezdrav vazduh u četiri grada

SRNA

16.03.2026

10:07

Foto: Pexels/David Kanigan

Vazduh je jutros nezdrav u Kaknju, Zenici, Doboju i Tešnju, zbog čega se stanovnicima savjetuje da smanje boravak na otvorenom da bi izbjegli štetan uticaj na respiratorni sistem, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenju u 9.00 časova indeks kvaliteta vazduha u Kaknju je 161, Zenici 159, Doboju 155 i Tešnju 152.

Lica sa plućnim i srčanim oboljenjima, kao i trudnice, djeca i starije osobe trebalo bi da izbjegavaju sve aktivnosti na otvorenom, a i ostalim građanima savjetuje se da se ne izlažu većim fizičkim naporima napolju.

U Banjaluci indeks kvaliteta vazduha 148, u Prijedoru 145, Maglaju i Visokom 140, Ilijašu 137, Živinicama 127, Sarajevu 122, Hadžićima 115, Tuzli 114 i Lukavacu 103, zbog čega je vazduh ocijenjen kao nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva.

U Brodu je indeks 95, Vogošći 85, Travniku 79, Trebinju 68 i Gacku 64, što ukazuje na umjeren stepen zagađenja.

Prema skali indeksa, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje.

