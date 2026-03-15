Izbio požar u Karakaju, službe na terenu

U neposrednoj blizini stare deponije u Karakaju, u Zvorniku, na obali rijeke Drine izbio je požar.

Na teren su odmah upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik, koji su uz angažovanje dva vozila i četiri vatrogasca stavili požar pod kontrolu. Gorjele su gume i otpad u rupama na prostoru gdje je ranije vađen šljunak.

Prema trenutno dostupnim informacijama, nema materijalne štete i opasnosti od širenja požara, a nezvanično se pretpostavlja da je uzrok požara ljudski faktor, odnosno nemar pojedinca prilikom paljenja guma.

Na licu mjesta bili su i pripadnici Policijske uprave, kao i Elektrodistribucije, prenosi RTRS.

Nadležne službe prate situaciju i apeluju na građane da se ponašaju odgovorno i da svako neodgovorno paljenje otpada odmah prijave nadležnim organima.