Izbio požar u Karakaju, službe na terenu

Autor:ATV
15.03.2026
16:34
Komentari:0
U neposrednoj blizini stare deponije u Karakaju, u Zvorniku, na obali rijeke Drine izbio je požar.
Na teren su odmah upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik, koji su uz angažovanje dva vozila i četiri vatrogasca stavili požar pod kontrolu. Gorjele su gume i otpad u rupama na prostoru gdje je ranije vađen šljunak.
Hronika
Tragedija: Traktorista poginuo u prevrtanju mašine
Prema trenutno dostupnim informacijama, nema materijalne štete i opasnosti od širenja požara, a nezvanično se pretpostavlja da je uzrok požara ljudski faktor, odnosno nemar pojedinca prilikom paljenja guma.
Na licu mjesta bili su i pripadnici Policijske uprave, kao i Elektrodistribucije, prenosi RTRS.
Svijet
Ekolozi u ovoj državi dobijaju policijska ovlaštenja
Nadležne službe prate situaciju i apeluju na građane da se ponašaju odgovorno i da svako neodgovorno paljenje otpada odmah prijave nadležnim organima.
