Italijani potvrdili: Pogođena vazduhoplovna baza

Autor:ATV
15.03.2026
16:26
Američko-italijanska vazduhoplovna baza "Ali el Salem" u Kuvajtu pogođena je dronom, ali nema povrijeđenih, saopštila je italijanska vojska.
"Jutros je baza `Ali el Salem` u Kuvajtu bila meta napada dronom koji je pogodio sklonište u kojem se nalazio dron italijanske operativne grupe za vazduhoplovstvo i on je uništen", objavljeno je na društvenoj mreži "Iks".
U objavi se dodaje da su svi pripadnici osoblja u bazi bezbjedni.
Svijet
Sajdžil gađao Izraelce i Amerikance prvi put
