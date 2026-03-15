Italijani potvrdili: Pogođena vazduhoplovna baza

Američko-italijanska vazduhoplovna baza "Ali el Salem" u Kuvajtu pogođena je dronom, ali nema povrijeđenih, saopštila je italijanska vojska.

"Jutros je baza `Ali el Salem` u Kuvajtu bila meta napada dronom koji je pogodio sklonište u kojem se nalazio dron italijanske operativne grupe za vazduhoplovstvo i on je uništen", objavljeno je na društvenoj mreži "Iks".

U objavi se dodaje da su svi pripadnici osoblja u bazi bezbjedni.