Sajdžil gađao Izraelce i Amerikance prvi put

Iranske oružane snage pokrenule su u nedjelju, 15. marta, novi talas udara na izraelske i američke ciljeve u okviru operacije "Pravo obećanje 4“, a tom prilikom prvi put je upotrijebljena balistička raketa sajdžil.

Prema navodima Iranske revolucionarne garde (IRGC), meta su bili komandni centri i ključna vojna infrastruktura Izraela, dok su u više gradova, uključujući Tel Aviv, oglašene sirene za uzbunu.

Svijet Orban: Potrebno obnoviti antiratni savez

U napadu je korištena široka paleta raketa, uključujući supertešku horamšahr sa dvostrukim bojevim glavama, dok je raketa sajdžil sa čvrstim gorivom korišćena prvi put od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, za ciljanje komandi i ključne vojne infrastrukture Izraela, javila je iranska televizija Pres TV, prenosi Tanjug.

Komandant Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a, brigadni general Madžid Musavi, potvrdio je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks lansiranje rakete sajdžil u okviru novog talasa napada odmazde.

Izraelski mediji prenose da su u Tel Avivu, Hercliji i još najmanje 141 mjestu oglašene sirene za uzbunu zbog dolazećih raketa.

"Pojavljuju se znaci pukotina u iranskom režimu"

Visoki izraelski zvaničnik izjavio je da se pojavljuju "znaci pukotina" u iranskom režimu.

Scena Legenda udarila ćušku Jakovu Jozinoviću: Nema muzike

Zvaničnik je za "Tajms of Izrael", pod uslovom anonimnosti, rekao da Izrael i Sjedinjene Američke Države napadima na Iran "stvaraju uslove" da se sruši režim u toj zemlji, ali da je "na kraju krajeva, to na iranskom narodu".

"Možda će trebati vremena, ali ovo nije beskrajan rat i daleko smo ispred roka", kazao je zvaničnik, prenosi Tanjug.

Portparol izraelske vojske, brigadni general Efi Defrin, izjavio je ranije danas za CNN da izraelska vojska ima planove za najmanje još tri nedjelje operacija u Iranu, tokom kojih bi bilo pogođeno na hiljade meta.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran 28. februara ujutro u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima" do kojih je došlo nakon neuspjeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Zanimljivosti Za ove znakove slijedi sudbinski preokret koji se dešava jednom u 100 godina

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Amerikanci tvrde: Hamnei iz dva razloga nije želio sina za nasljednika

Američke obavještajne službe došle su do saznanja da je pokojni vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei, bio oprezan prema mogućnosti da njegov sin, Modžtaba Hamnei, preuzme vlast, prenosi američki partner BBC-ja, CBS Njuza.

Prema izvorima iz obavještajnih službi, stariji Hamnei bio je zabrinut da njegov sin postane vođa države.

Smatrao je da Modžtaba nije dovoljno sposoban i da nije kvalifikovan za tu funkciju.

Nauka i tehnologija Novi alati vještačke inteligencije mogu da prepoznaju rizik od partnerskog nasilja

Obavještajni podaci takođe ukazuju na to da je otac bio svjestan i određenih problema koje je njegov sin imao u privatnom životu.

Modžtaba Hamnei nije viđen u javnosti od kada je 8. marta izabran za novog vrhovnog vođu Irana.

Ipak, iranski ministar spoljnih poslova izjavio je u nedjelju da je on "dobrog zdravlja" i da "u potpunosti kontroliše situaciju".