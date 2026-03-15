Polio se benzinom i zapalio u krcatom autobusu

Autor:ATV
15.03.2026
14:20
Komentari:0
Najmanje šest osoba je poginulo, među njima i Crnogorka, a petoro lica je povrijeđeno kada je izgoreo autobus kompanije PostBus u švajcarskom mjestu Kerzes.
Prema informacijama putnika, do teške nesreće je došlo kada se jedna osoba u autobusu namjerno polila benzinom i zapalila.
"Među nastradalima u autobusu užasa je i žena T.B. (39) iz Bijelog Polja, porijeklom iz sela Zaton gde će biti i obavljena njena sahrana", navodi izvor.
Teško su povrijeđena četiri putnika i jedan radnik Hitne pomoći koji je intervenisao na licu mjesta, prenosi Informer.
