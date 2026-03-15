Mađarskim stručnjacima nije dozvoljeno da pregledaju ''Družbu''

Izvor:

SRNA

15.03.2026

13:30

Мађарским стручњацима није дозвољено да прегледају ''Дружбу''
Foto: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Mađarskim stručnjacima koji su bili u Kijevu od 11. marta nije dozvoljeno da pregledaju naftovod "Družba" da bi utvrdili da li je funkcionalan, rekao je šef delegacije Gabor Čepek, zamjenik mađarskog ministra energetike.

Ukrajinske vlasti su odbile da održe sastanke u Ministarstvu energetike o nastavku isporuka ruske nafte, za koje Budimpešta smatra da su blokirane po naređenju predsjednika Vladimira Zelenskog.

"Vratili smo se. Prešli smo granicu jutros u 1.00 čas", izjavio je Čepek mađarskim medijima.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je ranije da je ispunjen zadatak koji je bio postavljen grupi stručnjaka.

Oni su u Kijevu održali konsultacije sa diplomatama iz zemalja EU i SAD i predstavili svoj stav, koji je primljen sa razumijevanjem.

Mađarska traži da Ukrajina nastavi isporuke ruske nafte preko "Družbe", a vlasti u Kijevu tvrde da to nije moguće zbog oštećenja cjevovoda.

