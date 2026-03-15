IDF pokrenuo nove udare na zapadu Irana

15.03.2026
11:55
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pokrenule nove napade na infrastrukturu u zapadnom dijelu Irana.
IDF je ranije saopštio da je cilj intervencije uništavanje iranskih raketnih lansera i druge vojne infrastrukture.
Izraelske vlasti su saopštile da je Iran tokom noći izvršio nekoliko napada balističkim raketama na teritoriju Izreala.
Trenutno je na snazi vazdušna opasnost u centralnom djelu zemlje, prenio je portal "Tajms of Izrael"
