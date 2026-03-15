Nebenzja: Nestabilnost u BiH rezultat antisrpske politike Zapada

Autor:

ATV

15.03.2026

10:45

Komentari:

0
Duboko smo ubijeđeni da je nestabilnost u BiH rezultat dugogodišnje izrazito antisrpske politike zapadnih država koje potkopavaju dejtonski sistem balansiranja interesa, rekao je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

Samo dejtonski principi utemeljeni na formuli za ravnopravnost tri konstitutivna naroda i dva entiteta mogu osigurati neophodnu ravnotežu, poručio je Nebenzja za beogradsku „Politiku“.

On je naglasio da samo principi Dejtonski mirovni sporazum mogu obezbijediti ravnotežu između tri konstitutivna naroda i dva entiteta u BiH.​

Kako je naveo, miješanje u unutrašnje poslove BiH, navodeći postavljenje Kristijan Šmit za visokog predstavnika bez odluke Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

On je istakao da Balkan ostaje važna tema u Ujedinjene nacije zbog složene situacije u BiH i na Kosovo i Metohija.​

Nebenzja je ocijenio da je posredovanje Evropska unija u dijalogu Beograda i Prištine neuspješno.​

Prema njegovim riječima, selektivno tumačenje Povelje UN može imati opasne dugoročne posljedice.

Nebenzja je rekao da su svima poznati primjeri očiglednog nepoštovanja BiH kao nezavisne evropske države, kao i pokušaji miješanja u njene poslove.

„To uključuje i postavljanje njemačkog državljanina Kristijan Šmit na mjesto visokog predstavnika u BiH, suprotno postojećim procedurama i bez saglasnosti Savjet bezbjednosti ujedinjenih nacija, kao i sve njegove kasnije aktivnosti“, rekao je Nebenzja.

On je istakao da je primarna uloga Savjeta bezbjednosti UN održavanje Dejtonski mirovni sporazum, koji ostaje nesporna osnova koju je ovo tijelo odobrilo za regulaciju situacije u BiH.

Ruski diplomata je naglasio da Balkan nije slučajno region koji je i dalje aktivni dio agende Savjeta bezbjednosti UN i ukazao na složenu situaciju u BiH i na Kosovo i Metohija, koje ostaje najveće žarište.

Početak problema, kako je naveo, bilo je bombardovanje koje je NATO izvršio nad Savezna Republika Jugoslavija 1999. godine, što je dovelo do pogoršanja situacije u zemlji i regionu u cjelini.

Nebenzja je dodao da posljednji koraci zapadne koalicije u cilju nasilnog odvajanja Kosova i Metohije od Srbije, podsticanje albanskog nacionalizma i sprovođenje etničkog čišćenja Srba, nisu mogli a da ne pogoršaju situaciju i ugroze Srbiju.

„Vidjevši da ostaje nekažnjena, Priština cinično pokušava da podigne ulog. Svaki njen korak rezultira novim prijetnjama po bezbjednost i pogoršava situaciju za Srbe“, rekao je Nebenzja.

Prema njegovim riječima, posredovanje Evropska unija u dijalogu Beograda i Prištine doživjelo je fijasko, jer EU nije uspjela da primora Prištinu da sprovede dogovorene sporazume i osigura prava kosovskih Srba.

Nebenzja je istakao da je selektivno tumačenje Povelje UN posebno opasno zbog dugoročnih posljedica, te da se ponašanje zemalja NATO-a uklapa u koncept „izuzeci važe za odabrane, a pravila za sve ostale“.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

