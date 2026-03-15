Tramp: Iran želi dogovor, ali mi još nismo spremni

15.03.2026
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u telefonskom intervjuu za En-bi-si Njuz da Iran želi da postigne sporazum, ali da Sjedinjene Američke Države za sada nisu spremne na dogovor.
Tramp je poručio da trenutno nije voljan da pristane na sporazum jer, kako je naveo, uslovi još nisu dovoljno dobri.
Iako nije želio da precizira kakvi bi ti uslovi bili, Tramp je rekao da bi obaveza Irana da odustane od bilo kakvih nuklearnih ambicija bila dio potencijalnog sporazuma.
U istom intervjuu naveo je i da se nekoliko država obavezalo da pomogne u obezbjeđivanju Hormuškog moreuza, ali je odbio da ih imenuje.
Tramp je takođe rekao da su Sjedinjene Američke Države "potpuno uništile" ostrvo Hark, ključno čvorište za izvoz iranske nafte.
