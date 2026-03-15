Znakovi koji će početkom proljeća upoznati srodnu dušu

15.03.2026

13:05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу
Zvijezde su se složile da početak proljeća donese ozbiljne emotivne potrese. Neki znakovi gube vrijeme na pogrešne ljude. Drugi propuštaju prilike zbog straha. Ali dvoje predstavnika Zodijaka dobijaju svoju holivudsku priču.

Bik

Bikovi obično vole red i mir. Izbjegavaju nagle promjene i rizike. Međutim, planete u martu ruše njihove rutine. Venera ulazi u polje koje donosi intenzivna poznanstva. Osobe rođene u ovom znaku sreću nekoga ko potpuno mijenja njihov pogled na svijet. Ova romansa u martu počinje sasvim slučajno. Susret se najčešće dešava na mjestima gdje Bikovi idu svakodnevno.

Ova nova osoba u vašem životu imaće izuzetno smiren i prijatan glas koji uliva povjerenje. Često nosi neku vrstu specifičnog detalja oko vrata ili na ruci. Pokazaće jasnu inicijativu već pri prvom i drugom razgovoru. Pored toga, dijeliće vaše stavove o finansijama i dugoročnim životnim ciljevima.

Škorpija

Škorpije su poznate po oprezu. Teško puštaju nove ljude blizu srca. Sada, astrološka predviđanja za ljubav pokazuju potpuno drugačiju sliku. Mars i Pluton prave aspekte koji brišu sve granice. Škorpije će osjetiti snažnu privlačnost prema nekome koga tek upoznaju. Taj martovski ljubavni susret nosi elemente filmskog scenarija.

Upoznavanje se često dešava preko zajedničkih prijatelja. Ponekad je to poslovni kontakt koji prerasta u nešto više. Škorpije odmah prepoznaju tu energiju. Nema dugog analiziranja i nepotrebnog razmišljanja. Prepustite se tom osjećaju. Vaš horoskop za zaljubljene jasno ukazuje na stabilan razvoj ovog odnosa, prenosi Krstarica.

Ključni datumi za ljubavni horoskop za mart

Svaki mjesec ima svoje specifične dane kada je energija na vrhuncu. Sredina mjeseca nosi najjače vibracije. Posebno obratite pažnju na period između petnaestog i dvadesetog marta. Tada se dešavaju najljepša iznenađenja. Emocije su naglašene, a komunikacija teče bez prepreka.

Bikovi tada dobijaju najviše poziva za izlazak. Škorpije rješavaju stare nedoumice i otvaraju srce za nove početke. Zato je važno da budete otvoreni za nova iskustva. Pozitivna astrološka predviđanja za ljubav ostvaruju se samo onima koji su spremni da vole.

