Otkriven spomenik komandantu Miloradu Miši Pelemišu

SRNA

15.03.2026

12:30

споменик команданту Милораду Миши Пелемишу
U Šekovićima je počelo obilježavanje 33 godine od osnivanja Drugog odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.

Obilježavanje je počelo​ otkrivanjem spomenika Miloradu Miši Pelemišu, odlikovanom kapetanu Vojske Republike Srpske, koji je rođen u ovom kraju, nakon čega se služi parsatos poginulim pripadnicima jedinice.

Obilježavanju prisustvuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, nekadašnji pripadnici jedinice, porodice poginulih boraca, predstavnici boračkih organizacija Šekovića i susjednih opština, kao i načelnici Šekovića i susjednih opština.

Nakon parastosa planirano je polaganje cvijeće na centralno spomen-obilježje poginulim borcima.

Odavanje počasti biće nastavljeno u spomen-sobi, gdje će biti položeno cvijeće u znak sjećanja na žrtvu onih koji su ugradili živote u temelje Republike Srpske.

Društvo

Cjenovni šok na pumpama: Dizel premašio 3 KM

​Obilježavanje će biti nastavljeno svečanom akademijom u Domu kulture, gdje biti održana premijera dokumentarnog filma "Komandant Mišo Pelemiš", autora Ljubiše Milutinovića.

Film će kroz autentična svjedočenja i arhivske snimke prikazati ratni put legendarnog komandanta i doprinos jedinice u odbrambeno-otadžbinskom ratu.

​Tokom otkrivanja spomenika istaknut je istorijski značaj ove jedinice, kroz koju je prošlo oko 500 pripadnika, od kojih je ​20 pripadnika dalo život za Republiku Srpsku.

Ranjeno je ​77 pripadnika ove jedinice, od kojih su pojedini ranjavani dva i tri puta.

​Zbog svojih zasluga i iskazane hrabrosti na ratištima širom Republike Srpske, Drugi odred Specijalne brigade policije Šekovići odlikovan je Medaljom Petra Mrkonjića.

Milorad Pelemiš

