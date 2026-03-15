Otkriven spomenik komandantu Miloradu Miši Pelemišu

U Šekovićima je počelo obilježavanje 33 godine od osnivanja Drugog odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Obilježavanje je počelo otkrivanjem spomenika Miloradu Miši Pelemišu, odlikovanom kapetanu Vojske Republike Srpske, koji je rođen u ovom kraju, nakon čega se služi parsatos poginulim pripadnicima jedinice.
Obilježavanju prisustvuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, nekadašnji pripadnici jedinice, porodice poginulih boraca, predstavnici boračkih organizacija Šekovića i susjednih opština, kao i načelnici Šekovića i susjednih opština.
Nakon parastosa planirano je polaganje cvijeće na centralno spomen-obilježje poginulim borcima.
Odavanje počasti biće nastavljeno u spomen-sobi, gdje će biti položeno cvijeće u znak sjećanja na žrtvu onih koji su ugradili živote u temelje Republike Srpske.
Obilježavanje će biti nastavljeno svečanom akademijom u Domu kulture, gdje biti održana premijera dokumentarnog filma "Komandant Mišo Pelemiš", autora Ljubiše Milutinovića.
Film će kroz autentična svjedočenja i arhivske snimke prikazati ratni put legendarnog komandanta i doprinos jedinice u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Tokom otkrivanja spomenika istaknut je istorijski značaj ove jedinice, kroz koju je prošlo oko 500 pripadnika, od kojih je 20 pripadnika dalo život za Republiku Srpsku.
Ranjeno je 77 pripadnika ove jedinice, od kojih su pojedini ranjavani dva i tri puta.
Zbog svojih zasluga i iskazane hrabrosti na ratištima širom Republike Srpske, Drugi odred Specijalne brigade policije Šekovići odlikovan je Medaljom Petra Mrkonjića.
