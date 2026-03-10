Da li postoji ljubav na prvi pogled?

Ako ste odrastali uz romantične komedije koncepti prave ljubavi, sudbine i ljubavi na prvi pogled ukorijenjeni su vam od malih nogu.

Navedeni smo da vjerujemo da ćemo u nekom trenutku, kada se pogledamo u oči sa nekim, odmah znati da smo pronašli svoju srodnu dušu. Ali da li je ideja o toj trenutnoj vezi zasnovana na stvarnosti.

Hronika Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

Možete li vidjeti nekoga prvi put i odmah znati da je to „vaša osoba“? Da li je "ljubav na prvi pogled" zaista moguća?

Ljubav na prvi pogled naspram fizičke privlačnosti - koja je razlika?

Ljubav na prvi pogled se često koristi kao sinonim za trenutnu početnu privlačnost koja je toliko snažna da se zaista osjeća kao ljubav.

- Ideja "ljubavi na prvi pogled" je vjekovni koncept zasnovan na vjerovanju da možemo osjetiti duboku romantičnu vezu sa određenom osobom odmah kada je vidimo - kaže klinički psiholog Karla Mari Menli.

- Mnogi ljudi žele da vjeruju da postoji jer taj koncept hrani našu prirodnu ljudsku čežnju za romantičnom ljubavlju koja je „suđena da bude“. Ali dok ljubav na prvi pogled vjerovatno uključuje određeni stepen jake fizičke privlačnosti, to dvoje nije isto. Ključna razlika između "ljubavi na prvi pogled" i fizičke privlačnosti leži u trajanju“. Fizička privlačnost je trenutna i prvenstveno se zasniva na spoljašnjim kvalitetima – izgledu, ponašanju, govoru tijela. To je visceralna reakcija koja može biti snažna, ali ima tendenciju da bude površna.

Srbija Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

Šta nauka kaže o ljubavi na prvi pogled?

Ako ste se ikada pitali da li postoje stvarna istraživanja koja podržavaju ljubav na prvi pogled, odgovor je da postoje. Ali dok filmovi i knjige promovišu ideju da „ljubav može biti neposredna, duboka i predodređena“, nauka zauzima manje romantičan pristup, prenose Novosti Magazin.

- Nauka pruža pragmatičniji pogled. Istraživanja pokazuju da je ono što često tumačimo kao 'ljubav na prvi pogled' vjerovatnije jaka početna privlačnost. Neurohemijske reakcije, poput oslobađanja dopamina i oksitocina, igraju značajnu ulogu u ovim ranim fazama privlačnosti, stvarajući euforična osjećanja koja se često povezuju sa zaljubljivanjem.

Stil Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

Govoreći o mozgu i neuronauci, studija iz 2021. godine posebno je proučavala „impuls ljubavi na prvi pogled“, otkrivajući da se ljudi brže zaljubljuju kada to žele. Prema istraživačima, učesnici koji su imali želju da se zaljube brže su pronalazili pravog partnera, što je pogodno za uspostavljanje romantične veze.