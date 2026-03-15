Izraelski ministar spoljnih poslova otkrio da li će biti pregovora sa Iranom

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar negirao je izvještaje o tome da bi Izrael uskoro mogao da održi direktne razgovore sa Libanom i odbacio tvrdnje da izraelskoj vojsci ponestaje presretača raketa.

Izraelski list "Harec" juče je pisao da se očekuje da će Izrael i Liban održati direktne razgovore u narednim danima. Portal "Semafor" izvijestio je da je Izrael obavijestio Vašington da mu ponestaje presretača balističkih raketa.

Upitan da prokomentarše ove medijske izvještaje, Sar je rekao: "Na dva pitanja, odgovor je `ne`."

Sar je dodao da su Izrael i SAD "oči u oči" u ratu sa Iranom i da su dva saveznika odlučna da nastave dok ciljevi ne budu ostvareni.

"Želimo da dugoročno uklonimo egzistencijalne prijetnje od Irana. Ne želimo da svake godine idemo u novi rat", izjavio je izraelski ministar spoljnih poslova.