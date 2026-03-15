Izraelski ministar spoljnih poslova otkrio da li će biti pregovora sa Iranom

Izvor:

SRNA

15.03.2026

12:54

Напад Израела на Иран
Foto: Tanjug/AP Photo/Bilal Hussein

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar negirao je izvještaje o tome da bi Izrael uskoro mogao da održi direktne razgovore sa Libanom i odbacio tvrdnje da izraelskoj vojsci ponestaje presretača raketa.

Izraelski list "Harec" juče je pisao da se očekuje da će Izrael i Liban održati direktne razgovore u narednim danima. Portal "Semafor" izvijestio je da je Izrael obavijestio Vašington da mu ponestaje presretača balističkih raketa.

Društvo

Počinje Sredoposna nedjelja: Ovi običaji se vezuju za četvrtu sedmicu Vaskršnjeg posta

Upitan da prokomentarše ove medijske izvještaje, Sar je rekao: "Na dva pitanja, odgovor je `ne`."

Sar je dodao da su Izrael i SAD "oči u oči" u ratu sa Iranom i da su dva saveznika odlučna da nastave dok ciljevi ne budu ostvareni.

Zdravlje

Preležali ste težak kovid ili grip? Ove infekcije mogu da otvore put ka raku pluća

"Želimo da dugoročno uklonimo egzistencijalne prijetnje od Irana. Ne želimo da svake godine idemo u novi rat", izjavio je izraelski ministar spoljnih poslova.

Pročitajte više

Романтична превара тешка 50.000 евра: Лажни војник ојадио пензионерку

Region

Romantična prevara teška 50.000 evra: Lažni vojnik ojadio penzionerku

21 min

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Diler uhvaćen na djelu: Prodavao drogu maloljetniku nasred ulice

28 min

0
споменик команданту Милораду Миши Пелемишу

Republika Srpska

Otkriven spomenik komandantu Miloradu Miši Pelemišu

30 min

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Društvo

Cjenovni šok na pumpama: Dizel premašio 3 KM

36 min

0

Više iz rubrike

Експлозије у Техерану

Svijet

IDF pokrenuo nove udare na zapadu Irana

1 h

0
Крузер постао плутајући карантин: Мистериозна пошаст покосила и посаду и путнике

Svijet

Kruzer postao plutajući karantin: Misteriozna pošast pokosila i posadu i putnike

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Iran želi dogovor, ali mi još nismo spremni

2 h

0
Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

Svijet

Nebenzja: Nestabilnost u BiH rezultat antisrpske politike Zapada

2 h

0

Preležali ste težak kovid ili grip? Ove infekcije mogu da otvore put ka raku pluća

Počinje Sredoposna nedjelja: Ovi običaji se vezuju za četvrtu sedmicu Vaskršnjeg posta

Romantična prevara teška 50.000 evra: Lažni vojnik ojadio penzionerku

Diler uhvaćen na djelu: Prodavao drogu maloljetniku nasred ulice

