Čopor pasa zaklao više od 20 ovaca

ATV

15.03.2026

13:59

Чопор паса заклао више од 20 оваца
Foto: Pixabay

U selu Orovac kod Trebinje, čopor pasa napao je stado ovaca i tom prilikom zaklao više od 20, a potpunu katastrofu po domaćina spriječio je komšija koji je uspio otjerati krvoločne životinje.

Napad se, kako je domaćin ispričao za portal Direkt, dogodio u subotu, 14. marta u ranim jutarnjim časovima.

"Sve se dogodilo oko pet časova ujutru. Sigurno imamo 24 ovce zaklane, a pitanje je koliko ih je još naklanih. Ima i dosta povrijeđenih", rekao je on za Direkt.

Hronika

Pri slijetanju automobila povrijeđena petočlana porodica

Rekao je da su stado napala tri psa.

"U trenutku napada u stadu se nalazilo između 350 i 400 ovaca. Katastrofa je šta su napravili", naveo je on.

Za sada nije poznato o kakvim se psima radi niti odakle su došli, jer se, prema riječima domaćina, ranije nisu pojavljivali u tom selu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

zaklane ovce

Psi

Pročitajte više

При слијетању аутомобила повријеђена петочлана породица

Hronika

Pri slijetanju automobila povrijeđena petočlana porodica

4 h

0
Технолошки гигант масовно отпушта раднике

Ekonomija

Tehnološki gigant masovno otpušta radnike

5 h

0
Полиција Србија

Hronika

Nakon rasprave nastao haos: Muškarac (26) brutalno pretučen

5 h

0
Мађарским стручњацима није дозвољено да прегледају ''Дружбу''

Svijet

Mađarskim stručnjacima nije dozvoljeno da pregledaju ''Družbu''

5 h

0

Više iz rubrike

Снежана Мисита

Gradovi i opštine

Sve više parova vodi borbu za potomstvo

21 h

0
Аутопут Бијељина - Рача

Gradovi i opštine

Radovi na auto-putu Bijeljina-Rača u punom jeku

23 h

0
Сарајево протест

Gradovi i opštine

Protest u Sarajevu, građani traže odgovornost vlasti zbog tramvajske nesreće

1 d

0
Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима

Gradovi i opštine

Protesti u Sarajevu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

18

33

Darko i prijatelji se okupili oko slike njegovog brata: ''Ja te nosim u srcu rođeni moj..''

18

19

Srpskoj pjevačici otkazala strana tijela

18

17

Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

18

14

Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

