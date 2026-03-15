Čopor pasa zaklao više od 20 ovaca

Autor:ATV
15.03.2026
13:59
Komentari:0
U selu Orovac kod Trebinje, čopor pasa napao je stado ovaca i tom prilikom zaklao više od 20, a potpunu katastrofu po domaćina spriječio je komšija koji je uspio otjerati krvoločne životinje.
Napad se, kako je domaćin ispričao za portal Direkt, dogodio u subotu, 14. marta u ranim jutarnjim časovima.
"Sve se dogodilo oko pet časova ujutru. Sigurno imamo 24 ovce zaklane, a pitanje je koliko ih je još naklanih. Ima i dosta povrijeđenih", rekao je on za Direkt.
Rekao je da su stado napala tri psa.
"U trenutku napada u stadu se nalazilo između 350 i 400 ovaca. Katastrofa je šta su napravili", naveo je on.
Za sada nije poznato o kakvim se psima radi niti odakle su došli, jer se, prema riječima domaćina, ranije nisu pojavljivali u tom selu.
