Sve više parova vodi borbu za potomstvo

Ovo je Trebinjka koja se uhvatila u koštac sa svojom ličnom borbom za potomstvo, ali i sa tabuima koji i danas prate temu steriliteta. Danas je Snežana Misita majka trinaestogodišnjih blizanaca i žena koja je izgradila Udruženje "Bebe" koje 16 godina nesebično pomaže parovima koji prolaze kroz istu borbu. O problemu steriliteta na jugu nekada se stidljivo govorilo, kaže Misita, sada je situacija bolja.

"Sada stvarno nije tabu tema. I žao mi je što postoji taj problem i svi ostali problemi. Ali sreći smo kad već problem postoji da se parovi javljaju aktivno u naše Udruženje ali i u Dom zdravlja. Nekako smo razbili tabue, razumijevanjem, jer u Udruženju postoje ljudi koji su prošli taj problem ili prolaze", rekla je Snežana Misita, predsjednik Udruženja "Bebe" Trebinje.

A sa problemom steriliteta, na jugu Srpske, bori se sve više mladih parova, potvrđuju nam to u trebinjskom Domu zdravlja.

"Smatra se da nekih 20% parova ima taj problem, gdje je izjednačen problem i muškog i ženskog steriliteta. Parovi mogu dosta kod nas da obave pripremih procedura i dijagnostičkih metoda i onda sa tim nalazima šaljemo u referentne ustanove najviše u Mediko S", rekla je Lilien Kovač, spec. ginekologije i akušerstva u Domu zdravlja Trebinje.

Kako bi parovima olakšali ovaj put, u saradnji sa Udruženjem „Bebe“, na jug Srpske stigao je tim medicinskih stručnjaka. Parovima su dali savjete, uradili besplatne preglede i konsultacije, ali i pružili psihološku pomoć i podršku.

"Parovi mogu u svojim gradovima da urade većinu nalaza i da po dolasku u Banjaluku praktično već budu dijagnostički obrađeni. Lakše je i njima sa finansijske strane i putovanja, lakše je i nama, kada imamo par koji je u potpunosti obrađen", rekla je Tea Matijević, spec. ginekologije i akušerstva klinika Mediko S.

"Generalno žene lakše prihvataju, a muškarci teže jer to izjednačavaju sa potencijom. Ovde je došlo dosta parova i jeste teže, ali uz rad u konačnici oni prihvate", rekla je Sanja Lukač, psiholog klinika Mediko S.

Nakon ovih konsultacija, parovi dobijaju kompletnu analizu, a prema procjeni ljekara, mogu da apliciraju za vantjelesnu oplodnju. Jedan pokušaj košta između šest i dvadeset hiljada maraka. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje, dok grad Trebinje pomaže jedan.