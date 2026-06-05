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U Tivtu počinje dvodnevni samit EU – Zapadni Balkan

Autor:

ATV
05.06.2026 07:38

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У Тивту почиње дводневни самит ЕУ – Западни Балкан

Samit EU - zapadni Balkan biće održan danas u Tivtu, u Crnoj Gori, a plenarna sjednica u okviru Samita planirana je u 12.00 časova, najavljeno je iz Evropskog savjeta.

Kada se radi o zvaničnom dijelu Samita, dolazak zvaničnika planiran je u 11.00 časova.

Zajedničko fotografisanje zvaničnika planirano je u 13.30 časova, a zatim će biti organizovan radni ručak, koji bi trebalo da počne u 14.00 časova.

Zajednička konferencija za novinare predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, predsjednika Evropskog savjeta Antonija Koste i predsjednika Evropske komisije Ursule fon der Lajen planirana je u 15.30 časova i biće emitovana uživo na internet stranici EU.

Izjave novinarima i brifing nakon Samita planirani su u 16.00 časova.

Iz Evropskog savjeta ranije je saopšteno da će Samit u Tivtu biti prilika da se potvrdi da je EU primarni i najpouzdaniji partner zemalja Balkana.

U saopštenju iz Evropskog savjeta je navedeno da su EU i region "partneri, pouzdani susjedi i prijatelji" koji dijele "vrijednosti i istoriju".

Samit EU - zapadni Balkan jedan je od najvažnijih političkih formata u Evropi, koji okuplja lidere zemalja članica EU, evropskih institucija i zemalja regiona.

Ovi samiti se redovno održavaju kao platforma za strateški dijalog EU i Balkana, sa fokusom na proširenje, bezbjednost, ekonomsku saradnju i političku stabilnost regiona.

Samit se održava u vrijeme kada se proširenje vraća na sam vrh evropske agende, u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti i potrebe za jačom i ujedinjenijom Evropom.

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Tagovi :

Samit EU zapadni Balkan

Tivat

Crna Gora

Evropska unija

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