Tehnološki gigant masovno otpušta radnike

Kompanija koju vodi Mark Zakerberg poslednjih godina pokušava da se pozicionira kao jedan od globalnih lidera u vještačkoj inteligenciji. Poslije talasa interesovanja koji je izazvao razvoj naprednih AI modela u firmama poput OpenAI i Microsoft, Meta je odlučila da značajno ubrza sopstvene projekte u toj oblasti, što znači ogromna ulaganja u data centre, specijalizovane čipove, superračunare i infrastrukturu koja može da pokreće sve složenije AI modele.

Takvi projekti koštaju milijarde dolara, dok izgradnja samo jednog velikog data centra za vještačku inteligenciju može da košta koliko i čitav manji grad. Upravo zbog toga menadžment Mete navodno razmatra dodatne rezove u broju zaposlenih kako bi preusmjerio sredstva ka infrastrukturi i istraživanju.

Nastavak strategije od prije dvije godine

Podsjetimo, tokom 2022. i 2023. Meta je otpustila oko 21.000 radnika, a Zakerberg je taj period nazvao „godinom efikasnosti“. Tada je poruka bila jasna i sastojala se u tome da kompanija želi da postane brža, fleksibilnija i fokusiranija na projekte koji donose dugoročnu tehnološku prednost.

Sada izgleda da ta strategija dobija novi nastavak jer prema informacijama koje su prenijeli međunarodni mediji, rukovodstvo kompanije analizira mogućnost dodatnog smanjenja broja zaposlenih, dok se istovremeno planiraju ogromna ulaganja u veštačku inteligenciju.

Koliko ljudi planiraju da otpuste?

Kompanija Meta Platforms navodno razmatra smanjenje broja zaposlenih za oko 20 odsto radne snage. Pošto Meta trenutno zapošljava približno 79.000 ljudi širom svijeta, to bi značilo da bi bez posla moglo da ostane oko 15.000 do 16.000 zaposlenih ukoliko plan bude sproveden u potpunosti.

Takav potez nije usamljen slučaj imajući u vidu da su posljednjih nekoliko godina mnoge velike tehnološke firme počele da menjaju način na koji zapošljavaju. Nekada su kompanije iz Silicijumske doline manično zapošljavale hiljade inženjera, dizajnera i menadžera kako bi što brže rasle, ali danas je fokus drugačiji jer razvoj veštačke inteligencije i automatizacija mnogih poslova polako menjaju strukturu kompanija.

Otpuštanja će uticati na cjelokupan IT sektor

Za zaposlene u tehnološkom sektoru širom svijeta to znači da se tržište rada mijenja brže nego ikada. Poslovi koji su pre samo nekoliko godina bili veoma traženi danas se reorganizuju, dok se pojavljuju potpuno nove pozicije vezane za rad sa AI sistemima.

Postavlja se i pitanje kako bi sve to moglo da utiče na IT sektor u Srbiji jer iako Meta nema veliki razvojni centar u Srbiji, globalni trendovi uvijek se preliju i na lokalno tržište. Naime, domaća IT industrija posljednjih deset godina rasla je izuzetno brzo. Mnoge domaće firme rade kao outsourcing partneri za strane kompanije, dok veliki broj programera radi direktno za međunarodne klijente. Zato kada velike tehnološke kompanije počnu da smanjuju broj zaposlenih, to može imati nekoliko posledica.

Odluka koja pogađa i naše IT-jevce

Pojava iskusnih inženjera koji traže posao može povećati konkurenciju na tržištu, ali istovremeno pruža i mogućnost da domaće firme angažuju visokokvalifikovane stručnjake po relativno povoljnijim uslovima.

S druge strane, ubrzan razvoj vještačke inteligencije otvara nove prilike za srpske IT radnike. Poslovi koji zahtijevaju rad sa AI sistemima, automatizacijom i velikim bazama podataka postaju sve traženiji, a stručnjaci koji se brzo prilagode novim tehnologijama mogu imati veće šanse za zapošljavanje i bolje projekte. Drugim rečima, iako masovni otkazi globalnih giganata mogu stvoriti nesigurnost, oni istovremeno podstiču tržište da se transformiše i kreira nove prilike za talentovane stručnjake u Srbiji, prenosi Kurir.