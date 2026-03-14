Slab trend na globalnom tržištu: Pale cijene zlata

Cijene zlata pale su u petak za 20.61 dolara na 1,714.92 dolara po 10 grama u odnosu na 1,735.53 dolara u četvrtak zbog slabog trenda na globalnim tržištima.

Cijene žutog metala povukle su se drugu sedmicu zaredom, izgubivši gotovo 1.50 odsto na međunarodnim tržištima i trgujući se ispod 5.100 dolara po unci, dok je indeks dolara skočio iznad 100 bodova.

Indeks dolara porastao je u odnosu na šest glavnih stranih valuta, uključujući evro, japanski jen, britansku funtu, kanadski dolar, švedsku krunu i švajcarski franak. Usred rastućih globalnih previranja i žestokih ratova koji podstiču rast cijena sirove nafte, investitori se sve više klade na dolar nego na zlato.

Slično tome, srebro je palo na 2,818.48 dolara po kilogramu u odnosu na 2,903.01 dolara, prema podacima Indijskog udruženja proizvođača zlata i nakita.

Na “MCX” je cijena zlata za isporuku u aprilu pala za 1.26 dolara na 1,733.93 dolara po 10 grama, dok je cijena junskog ugovora u petak pala za 3.09 na 1,780.55 dolara, navodi “TheHinduBusinessLine“.