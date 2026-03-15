Darko Lazić se oglasio emotivnom porukom: ''Ko nije hodao u tvojim cipelama..''

15.03.2026

14:17

Дарко Лазић
Foto: Printscreen Republika.rs

Nakon što je sahranio mlađeg brata Dragana Lazića, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći na motoru, Darko Lazić prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu.

Porodica i prijatelji neutešni su zbog velikog gubitka, a pjevaču u ovim trenucima stiže i velika podrška sa svih strana.

Аутобус

Svijet

Tinejdžer (15) ukrao autobus i vozio 130 kilometara kako bi vidio djevojku

Darko se oglasio na Instagramu i podijelio citat koji je mnoge dirnuo.

- Ne dozvoli nikome ko nije hodao u tvojim cipelama da ti govori kako da vežeš pertle - pisalo je u objavi Darka Lazića, nakon koje su uslijedile riječi podrške.

Dragan Lazić stradao je u srijedu, 11. marta, na motoru kada mu je put presjekao automobil marke "citroen" kod Šapca. Na putu do bolnice podlegao je povredama.

Na njegovom posljednjem ispraćaju prisustvovalo je oko 1.000 ljudi, među kojima je bilo gotovo pola estrade.

илу-бубрези-24012026

Zdravlje

Dugo radno vrijeme i grickanje u kasnim satima štete bubrezima

Kilometarska kolona uplakanih članova porodice, prijatelja i kolega bila je na groblju, dok su brojne kolege i prijatelji dolazili i prethodnih dana da iskažu saučešće i pruže podršku.

U Brestač su u petak, 13. marta, među prvima stigle Darkove bivše partnerke - Ana Sević i Marina Gagić, koje su pružile podršku porodici.

Pored njih, ispraćaju su prisustvovali i Milica Pavlović, harmonikaš Mikica Gačić, Borko Radivojević, Živkica Miletić, Mihajlo Veruović Vojaž, Mirko Šijan, Emir Brunčević, Tamara Milutinović, Uroš Živković, Mirko Kodić, Milena Ćeranić, Jelena Kostov, Sloba Vasić, Saša Kapor, Aleksandra Bursać, Nebojša Vojvodić i mnogi drugi.

Ovce

Gradovi i opštine

Čopor pasa zaklao više od 20 ovaca

Iako se Dragan bavio muzikom, nikada se nije eksponirao u medijima, nastupajući uglavnom na privatnim proslavama i lokalnim događajima.

Jedna njegova velika želja, da snimi duet sa rođenim bratom Darkom, ostala je, nažalost, neostvarena.

Darko Lazić je bio van sebe zbog smrti brata, a smogao je snage da progovori o stravičnoj nesreći u kojoj je Dragan izgubio život.

Hitna pomoć

Hronika

Pri slijetanju automobila povrijeđena petočlana porodica

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki dio sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželio - izustio je kroz plač pjevač, moleći za razumijevanje, piše Telegraf.rs.

Pročitajte više

Технолошки гигант масовно отпушта раднике

Ekonomija

Tehnološki gigant masovno otpušta radnike

5 h

0
Полиција Србија

Hronika

Nakon rasprave nastao haos: Muškarac (26) brutalno pretučen

5 h

0
Мађарским стручњацима није дозвољено да прегледају ''Дружбу''

Svijet

Mađarskim stručnjacima nije dozvoljeno da pregledaju ''Družbu''

5 h

0
Клиника за онкологију и хематологију

Republika Srpska

Klinika za hematologiju od sutra na novoj lokaciji na Paprikovcu

5 h

0

Više iz rubrike

Ведрани Рудан љекари рекли да има 3 мјесеца живота: ''Нећеш ми доћи на сахрану''

Scena

Vedrani Rudan ljekari rekli da ima 3 mjeseca života: ''Nećeš mi doći na sahranu''

6 h

0
Ко стоји иза скандалозне одлуке? Огласила се жена Тонија Цетинског

Scena

Ko stoji iza skandalozne odluke? Oglasila se žena Tonija Cetinskog

9 h

0
Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca zaustavila koncert, reagovalo obezbjeđenje

20 h

0
Након скандала: Запјевао песму Тонија Цетинског усред Београда

Scena

Nakon skandala: Zapjevao pesmu Tonija Cetinskog usred Beograda

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

18

33

Darko i prijatelji se okupili oko slike njegovog brata: ''Ja te nosim u srcu rođeni moj..''

18

19

Srpskoj pjevačici otkazala strana tijela

18

17

Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

18

14

Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner