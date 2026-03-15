Izaberite idealne farmerke prema obliku tijela

15.03.2026

16:12

Изаберите идеалне фармерке према облику тијела

Moda nije samo slijepo praćenje trendova, već je važno da nam to što nosimo dobro stoji i da laska našoj građi.

Među trendovima su svakako farmerke, koje ostaju kao neoprolazne, samo se njihovi oblici mijenjaju.

Prema modnim savjetnicima, različiti krojevi i siluete mogu da vizuelno balansiraju proporcije tijela i naglase najbolje crte svake građe. Na primjer, uske farmerke mogu lijepo da istaknu vitke noge, dok mom fit ili ravne opcije mogu da dodaju oblik bokovima i ravnotežu cjelokupnoj silueti.

Za one sa naglašenijim bokovima ili sat-figurom često se preporučuju modeli sa širokim nogavicama, koji donose sofisticiran i izdužen izgled. Ovaj pristup izboru garderobe postaje sve popularniji jer ne promoviše određeni „ideal tijela“, već pomaže svakoj osobi da pronađe dizajn u kojem će zaista izgledati i osjećati se dobro, prenose Novosti Magazin.

Stilisti takođe ističu da je udobnost jednako važna kao i estetika — farmerke za koje kažemo da nam dobro stoje treba da prate liniju tijela bez stezanja i ograničavanja pokreta.

