Ovog proljeća plave farmerke kombinujte sa ''zabranjenom bojom'': Najluksuznija je zamjena za crnu

14.03.2026

10:46

Фармерке
Foto: Pixabay

Braon boja, jedan od suštinskih elemenata boho stila, dominira ovom međusezonom kao najluksuznija zamjena za crnu. Univerzalna, elegantna i svestrana, u toplim i sofisticiranim nijansama čokolade ili kafe, sprema se za osvajanje garderobera i već se, kao vladarka zemljane palete, pridružila "ligi izuzetnih trendova".

Ako je vjerovati stajlinzima koji uveliko šetaju ulicama svjetskih metropola, ovog proljeća najbolje se slaže sa – teksasom.

илу-свемир-25022026

Topla, bogata, duboka i nevjerovatno šik, sela je na tron uz maksimalan efekat luksuza i zauzela vodeće pozicije u ormarima svih istinskih trendseterki i ikona stila, od Kejt Midlton, Sindi Kraford i Mišel Fajfer, do influenserki sa TikToka i ostalih dama, odgovornih za kreiranje kolektivne modne svijesti. Iako se tradicionalno vezuje za kapute i kožne jakne, braon boja se uklapa u sve kombinacije, čak je postala i dio one koja se donedavno smatrala modnim zločinom.

Uostalom, pravila su tu da se krše, zar ne? Moda bi, prema zakonima savremenog doba, trebalo da bude prije svega zabavna, a mi bi trebalo da se osjećamo prijatno u svojoj odjeći. Tako više ne postoje ni "zabranjene veze" među bojama, kao što je bio, na primjer, duet braon jakne ili mantila i tamnoplavih farmerki. Nekadašnji spoj nespojivog otišao je ove sezone u drugu krajnost i postao jedan od vodećih trendova, prenosi Žena Blic.

Багдад

Kombinacija toplih i hladnih tonova izgleda apsolutno fantastično, slažu se stilisti i svim silama razbijaju dojučerašnji tabu. Tajna je u harmoniji između suprotnosti, jer se sofisticirane i elegantne braon nijanse tradicionalno vezuju sa klasičnim, toplim materijalima poput kože, tvida i vune, dok je plavi džins, s druge strane, decenijama važio za simbol slobode i nesputanog duha, a kako je prvobitno služio za pravljenje radničkih kombinezona, smatralo se da posjeduje i izvjesnu dozu grubosti i sirovosti.

Nekad dva svijeta različita i stilski nekompatibilna, danas nešto što se podazumijeva ukoliko želite da držite korak sa modnim aktuelnostima. Influenserka Romina Majer predlaže dugački trenč u boji crne čokolade i tamnoplave farmerke širokog kroja, kojima je na svom Instagramu otvorila proljećnu sezonu prošetavši Parizom, samim srcem modne industrije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

