Evo zašto nikada ne biste trebali držati telefon na kuhinjskoj ploči dok kuvate

14.03.2026

10:30

Foto: Pixabay / lukgehr

Mnogi od nas koriste telefon kao kuvar dok isprobavaju nove recepte sa društvenih mreža, ali držanje uređaja na radnoj ploči je opasna navika. Kuhinja je zapravo neprijateljsko okruženje koje može trajno oštetiti bateriju i unutrašnje komponente vašeg telefona.

Najveća opasnost dolazi od visoke temperature u blizini šporeta. Telefoni sami po sebi generišu toplotu dok rade, a dodatni izvor toplote spolja ubrzava propadanje litijumskih baterija i smanjuje njihov životni vijek.

Јована Јеремић

Scena

Jovana Jeremić postala baba u 35. godini

Kombinacija intenzivnih aplikacija za video i punjača može podići temperaturu baterije i do 45°C. Ako na to dodate toplotu rerne ili ringle, vaš telefon se bukvalno “prži” dok vi dinstate luk.

Para i vlaga su tihe ubice elektronike

Čak i ako telefon držite podalje od vatre, vodena para iz lonca ili kuvala predstavlja ogroman rizik. Para se može zavući u zvučnike i priključke za punjenje, gdje se pretvara u kondenzaciju koja vremenom izaziva koroziju.

Posebno su kritična mjesta ispod kuhinjskih elemenata gdje se para zadržava i vraća direktno na ekran i unutrašnje delove. Dugotrajno izlaganje vlazi može dovesti do kvara koji garancija najčešće ne pokriva.

vatrogasci

Hronika

Kuća u potpunosti izgorjela u požaru: Vatrogasci ispod ruševina pronašli tijelo muškarca

Masnoća i mrvice kvare ulaze

Osim toplote i vlage, kuhinjska radna ploča je puna masnoće, brašna i ostataka hrane. Sitne čestice i ljepljivi prsti mogu lako začepiti mikrofon ili ulaz za punjač, što kasnije otežava normalno korišćenje uređaja.

Ulje i sirupi ostavljaju tragove na ekranu koje je izuzetno teško očistiti, a u najgorem slučaju, tečnost može trajno prodreti u unutrašnjost. Ako želite da vaš telefon potraje, najbolje je da ga držite na povišenom mjestu, daleko od sudopere i šporeta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Tragedija u Sarajevu: Na trotoaru pronađeno tijelo muškarca

1 h

0
портпарол Кремља Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Svijetu potrebna ruska nafta

1 h

0
Operacija, operaciona sala

Zdravlje

Probudila se tokom operacije i završila sa deformitetom: Za sve je kriva bubuljica

1 h

0
Војни авион

Svijet

Poljska podigla borbene avione

1 h

0

Više iz rubrike

Слушалице телефон

Nauka i tehnologija

Ozbiljno upozorenje za korisnike Andorida: Vaš telefon može biti hakovan za 45 sekundi

19 h

0
Мјесец планета

Nauka i tehnologija

NASA uskoro planira misiju na Mjesec

23 h

0
Инстаграм: Мета уводи нову функцију

Nauka i tehnologija

Instagram: Meta uvodi novu funkciju

1 d

0
Калифорнијско дивље цвијеће преживјело сушу брзом еволуцијом

Nauka i tehnologija

Kalifornijsko divlje cvijeće preživjelo sušu brzom evolucijom

1 d

0

