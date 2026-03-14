Evo zašto nikada ne biste trebali držati telefon na kuhinjskoj ploči dok kuvate

Mnogi od nas koriste telefon kao kuvar dok isprobavaju nove recepte sa društvenih mreža, ali držanje uređaja na radnoj ploči je opasna navika. Kuhinja je zapravo neprijateljsko okruženje koje može trajno oštetiti bateriju i unutrašnje komponente vašeg telefona.

Najveća opasnost dolazi od visoke temperature u blizini šporeta. Telefoni sami po sebi generišu toplotu dok rade, a dodatni izvor toplote spolja ubrzava propadanje litijumskih baterija i smanjuje njihov životni vijek.

Kombinacija intenzivnih aplikacija za video i punjača može podići temperaturu baterije i do 45°C. Ako na to dodate toplotu rerne ili ringle, vaš telefon se bukvalno “prži” dok vi dinstate luk.

Para i vlaga su tihe ubice elektronike

Čak i ako telefon držite podalje od vatre, vodena para iz lonca ili kuvala predstavlja ogroman rizik. Para se može zavući u zvučnike i priključke za punjenje, gdje se pretvara u kondenzaciju koja vremenom izaziva koroziju.

Posebno su kritična mjesta ispod kuhinjskih elemenata gdje se para zadržava i vraća direktno na ekran i unutrašnje delove. Dugotrajno izlaganje vlazi može dovesti do kvara koji garancija najčešće ne pokriva.

Masnoća i mrvice kvare ulaze

Osim toplote i vlage, kuhinjska radna ploča je puna masnoće, brašna i ostataka hrane. Sitne čestice i ljepljivi prsti mogu lako začepiti mikrofon ili ulaz za punjač, što kasnije otežava normalno korišćenje uređaja.

Ulje i sirupi ostavljaju tragove na ekranu koje je izuzetno teško očistiti, a u najgorem slučaju, tečnost može trajno prodreti u unutrašnjost. Ako želite da vaš telefon potraje, najbolje je da ga držite na povišenom mjestu, daleko od sudopere i šporeta.