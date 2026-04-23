Šta znači često sanjati isti san?

23.04.2026 22:55

Спавање дјевојка сан кревет
Foto: Ivan Oboleninov/Pexels

Snovi su plodovi našeg uma koje treba posmatrati kao putokaze.

Dešava se da, kada se probudimo iz povremenih noćnih mora, osjetimo olakšanje jer se oslonimo na: "To je bio samo san", pa nastavimo dalje i oprostimo se od onoga što smo imali prilike da vidimo zatvorenih očiju. Međutim, šta se dešava kada nam se taj, ili neki drugi san, pojavi ponovo?

Ukoliko vam se dogodi da vam se snovi ponove jednom ili više puta, onda je to jasan znak da taj isti san treba dobro protumačiti.

Vrlo vjerovatno vam se snovi neće ponoviti identično, od detalja do detalja, ali skoro isti san često ima negativnu konotaciju.

Snovi koji se ponavljaju se najčešće odnose na pad vaše psihičke energije, te može da vas nadvladava stres. Eskperti smatraju da se ovi "dežavi" snovi često odnose na tri ključne stvari:

Recimo, ako sanjate da ste zaboravili da uradite nešto važno, što se odnosi na školovanje ili posao, onda se to odnosi na brigu o profesionalnom životu, ali takođe reflektuje i vašu jaku želju da uspijete.

Da li je moguće zaustaviti ih?

Ovaj "začarani krug" vam može dodati stres, jer će vas natjerati da još više razmišljate o njima.

Iako ne možete kontrolisati koji će vam san servirati vaš um kada legnete da spavate, možete indirektno uticati na njega.

Naime, ako uzmemo opšte značenje, tačnije skretanje pažnje na trenutni stres, onda se možete pozabaviti tim brigama u vašem životu. Dovoljno je da započnete rad na problemima i pozitivnim stopama krenuti u njihovo rješavanje i vaš mozak će to prihvatiti kao rasterećenje, jer konačno nešto preduzimate.

Ako želite dublje da protumačite san koji vam se ponovo prikazuje, onda možete više istražiti o značenju teme sna. Zapamtite da ove reprize nisu uzaludne i da vam vaše tijelo i um šalje jasne signale da ih ne zapostavite, prenosi "Healthline.com".

