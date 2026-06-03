Banjalučki razbojnik sproveden u KPZ

Autor:Ognjen Matavulj
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Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Milošu Jajiću (36) iz Banjaluke, osumnjičenom za dva razbojništva, pokušaj razbojništva i iznude.
”Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.
Po ovom rješenju pritvor može trajati do 30. juna”, navode u Osnovnom sudu u Banjaluci.
Jajić je uhapšen nakon što je 31. maja za 40 minuta ”upao” u više kafića, pekaru i kladionicu gdje je uz prijetnje od radnika tražio novac. Tokom pljački nije bio maskiran, ni naoružan iako je prijetio upotrebom oružja.
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