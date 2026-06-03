Banjalučki razbojnik sproveden u KPZ

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Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Milošu Jajiću (36) iz Banjaluke, osumnjičenom za dva razbojništva, pokušaj razbojništva i iznude.

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