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Banjalučki razbojnik sproveden u KPZ

Autor:

Ognjen Matavulj
03.06.2026 12:27

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Бањалучки разбојник спроведен у КПЗ
Foto: ATV

Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Milošu Jajiću (36) iz Banjaluke, osumnjičenom za dva razbojništva, pokušaj razbojništva i iznude.

Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

Po ovom rješenju pritvor može trajati do 30. juna”, navode u Osnovnom sudu u Banjaluci.

Jajić je uhapšen nakon što je 31. maja za 40 minuta ”upao” u više kafića, pekaru i kladionicu gdje je uz prijetnje od radnika tražio novac. Tokom pljački nije bio maskiran, ni naoružan iako je prijetio upotrebom oružja.

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Tagovi :

Miloš Jajić

Banjaluka

PU Banjaluka

Pljačka

KPZ Banjaluka

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