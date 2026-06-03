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Okončana potraga za dječakom, pronađeno tijelo predato MUP-u Srbije radi identifikacije

Autor:

ATV
03.06.2026 12:39

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Потрага за дјечаком у Дрини
Foto: RUCZ

U koritu Drine, na dijelu u nadležnosti Srbije, pronađeno je tijelo za koje se pretpostavlja da pripada dječaku nestalom u rijeci u blizini zvorničkog naselja Branjevo i ono je predato u nadležnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije radi identifikacije i sprovođenja zakonom predviđenih procedura, saopšteno je danas iz Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik.

U okviru zajedničke akcije juče je, u saradnji sa pripadnicima graničnih policija Srbije i BiH, Timom za spasavanje na vodi i pod vodom Republičke uprave civilne zaštite iz Bratunca, u Drini pronađeno tijelo za koje se pretpostavlja da pripada nestalom maloljetniku, prnosi Srna.

Потрага за дјечаком у Дрини

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ATV saznaje: Pronađeno tijelo dječaka za kojim se tragalo osam dana

Iz Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice i Službe civilne zaštite grada Zvornika naveli su da su aktivnosti potrage realizovane uz visok stepen koordinacije, profesionalnosti i požrtvovanosti svih učesnika, te zahvalili službama i građanima koji su učestvovali u potrazi.

Posebnu zahvalnost izrazili su pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republičke uprave civilne zaštite, Ronilačkog kluba "Panteri" i Službe civilne zaštite grada Bijeljina.

Дрон

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U potragu za dječakom koji je nestao u Drini angažovan i dron

Pripadnici Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice i Službe civilne zaštite grada Zvornika bili su proteklih dana angažovani u potrazi za maloljetnim licem koje je 26. maja nestalo u Drini u blizini Branjeva, navedeno je u saopštenju

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Tagovi :

dječak nestao u Drini

okončana potraga

MUP Srbije

Zvornik

Policija

identifikacija tijela

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