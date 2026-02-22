Logo
Zmija među šetačima: Na Banj brdu u Banjaluci snimljen poskok

22.02.2026

18:21

Komentari:

0
Поскок
Foto: Facebook /banjaluka.com

Na popularnom izletištu Banj brdo u Banjaluci danas, 22. februara, snimljena je zmija. Prema izgledu i šari na tijelu, najvjerovatnije se radi o poskoku, jednoj od najotrovnijih zmija na ovim prostorima.

Snimak je poslao čitalac koji je zmiju uočio u šumskom dijelu među kamenjem i suvim lišćem, što je tipično stanište za ovu vrstu.

Na video snimku se vidi karakteristična cik-cak šara i zdepasto tijelo, obilježja koja upućuju upravo na poskoka.

Banj brdo je često posjećena lokacija za šetnju, rekreaciju i boravak u prirodi, posebno vikendom, zbog čega je važno da građani budu dodatno oprezni prilikom kretanja šumskim stazama i područjima sa kamenjem i gustom vegetacijom.

Stručnjaci upozoravaju da zmije u pravilu ne napadaju ljude, ali mogu reagovati ukoliko se osjete ugroženo ili ako se na njih slučajno nagazi. U slučaju susreta preporučuje se da se ne prilazi, ne pokušava fotografisanje iz blizine i da se zmiji omogući nesmetano povlačenje.

Građanima koji planiraju boravak na Banj brdu savjetuje se nošenje zatvorene obuće, oprez pri hodanju van uređenih staza i posebna pažnja prilikom boravka u prirodi, naročito u toplijim dijelovima dana kada su zmije aktivnije. Iako je februar kalendarski još uvijek zimski mjesec, visoke temperature aktivirale su prirodu ranije nego što je uobičajeno.

Zmije u ovom periodu izlaze iz svojih zimovnika (hibernacije) kako bi se zagrijale na suncu, ali su zbog niske temperature okoline često usporen, piše banjaluka.com.

