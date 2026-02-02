Logo
Preminula poznata pjevačica (26): Ujela je zmija u njenoj kući

Izvor:

Kurir

02.02.2026

08:52

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Ifunanja Nvangene, talentovana pevačica koja se pojavila u trećoj sezoni takmičenja "The Voice Nigeria", preminula je u 26. godini nakon smrtonosnog ujeda zmije.

Sopranistkinju rođenu u Enuguu, koja je po zanimanju bila arhitekta, ujela je otrovna zmija u njenom domu u Abuji, potvrdili su izvori za BBC Africa.

Horoskop

Zanimljivosti

Za ova tri znaka 2026. je godina karmičkog preokreta

Nvangene je privukla veliku pažnju u aprilu 2021. godine nakon izvođenja Rijanine balade "Take a Bow", a njen nastup je ogroman broj pregleda na Jutjubu.

Prema navodima BBC Africa, Nvangene je bila članica hora Amemuso, a muzički direktor hora, Sem Ezogvu, u nedjelju je na Fejsbuku objavio saopštenje kojim je potvrdio tragičnu vijest.

"Sa velikom tugom u srcu objavljujemo smrt Ifunanje Nvangene Nanije“, navodi se u saopštenju hora.

Iz hora Amemuso istakli su da je Ifunanja "bila na pragu da sa svijetom podijeli svoj nevjerovatan talenat“ i dodali da će "njen glas i njen duh biti duboko propušteni“.

Полиција Аустрија

Svijet

Majka uhapšena zbog ubistva sina (11): Policajci se zaledili kada su čuli njene riječi

Hilarij Obina, član hora, rekao je za BBC Africa da ju je "ujed zmije probudio“, kao i da su nadležni organi kasnije pronašli dvije zmije u domu Nvangene.

