Preminula poznata pjevačica (26): Ujela je zmija u njenoj kući

Ifunanja Nvangene, talentovana pevačica koja se pojavila u trećoj sezoni takmičenja "The Voice Nigeria", preminula je u 26. godini nakon smrtonosnog ujeda zmije.
Sopranistkinju rođenu u Enuguu, koja je po zanimanju bila arhitekta, ujela je otrovna zmija u njenom domu u Abuji, potvrdili su izvori za BBC Africa.
Nvangene je privukla veliku pažnju u aprilu 2021. godine nakon izvođenja Rijanine balade "Take a Bow", a njen nastup je ogroman broj pregleda na Jutjubu.
Prema navodima BBC Africa, Nvangene je bila članica hora Amemuso, a muzički direktor hora, Sem Ezogvu, u nedjelju je na Fejsbuku objavio saopštenje kojim je potvrdio tragičnu vijest.
"Sa velikom tugom u srcu objavljujemo smrt Ifunanje Nvangene Nanije“, navodi se u saopštenju hora.
Iz hora Amemuso istakli su da je Ifunanja "bila na pragu da sa svijetom podijeli svoj nevjerovatan talenat“ i dodali da će "njen glas i njen duh biti duboko propušteni“.
Hilarij Obina, član hora, rekao je za BBC Africa da ju je "ujed zmije probudio“, kao i da su nadležni organi kasnije pronašli dvije zmije u domu Nvangene.
