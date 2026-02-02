Evropska zemlja se sprema za zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina

Španija se priprema za donošenje zakona kojim bi zabranila pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 16 godina, a čiji je cilj spriječiti onlajn uznemiravanje i ojačati mentalno zdravlje.

Parlament u Madridu stavio je na dnevni red glasanje o tom zakonu, o kojem se u načelu slažu tamošnje političke stranke. "Oko 92 odsto porodica u Španiji zabrinuto je zbog sadržaja kojem pristupaju njihova djeca", rekao je socijalistički premijer Pedro Sančez u novembru kada je predložio takav zakon.

Pozvavši se na studiju "Digitalno djetinstvo 2025", dosad najveće istraživanje o uticaju tehnologije na djecu u toj zemlji, rekao je da je svaki četvrti učenik žrtva uznemiravanja putem interneta.

Na istu opasnost upozorio je prošle sedmice opozicioni konzervativac Huanma Moreno, predsjednik najmnogoljudnije pokrajine Andaluzije, prilikom skupa u južnom gradu Kordobi.

Španija je uoči glasanja u parlamentu, čiji datum još uvijek nije određen, pronašla inspiraciju u Australiji. To je prva zemlja na svijetu koja je prošli mjesec zabranila korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina.

"Njena vlada je shvatila da je to postao problem javnog zdravstva, a ne individualni problem ili poteškoća pojedinih porodica", kaže sociolog Santijago Pisonero za špansku javnu televiziju TVE.

Koriste više društvenih mreža, neki i na OnliFansu

U Španiji, zemji s 49 miliona stanovnika, sve je više roditelja koji s djecom dolaze na terapiju. Psiholog Ana Asiain objašnjava da mozak djece mlađe od 16 godina "nije sposoban kontrolisati impulse" koji dolaze s društvenih mreža. Ona konstantno "lajkaju" sadržaj, imaju potrebu da ih vrednuje neko izvana i stalno se upoređuju s drugima. Djeca tako postaju ovisna o društvenim mrežama.

Prosječni tinejdžer u Španiji ima pet društvenih mreža, među kojima najviše koristi Vocap, TikTok i Instagram, pokazuje studija Univerziteta iz Navare.

Neprofitna fondacija ANAR, koja pomaže djeci s problemima, upozorila je da pod uticajem društvenih mreža djeca ne spavaju dobro, a njihove socijalne vještine bivaju sve lošije.

"Društvene mreže trebaju biti alat za svakodnevni susret s drugima licem u lice, a ne nešto za što se zakačiš i izoluješ, te iz čega ne možeš izaći", napominje psiholog Asiain. Oko 33 odsto španske djece starosti od 12 do 16 godina pristupilo je pornografskom sadržaju, a pet odsto ih ima otvoren račun na platformi za odrasle OnliFans, pokazalo je istraživanje UNICEF-a.

Španska policija je izvijestila da godišnje sprovede oko 100 hapšenja zbog pedofilskog približavanja, a 75 odsto žrtava su djevojčice starosti od oko 13 godina. U Španiji trenutno mlađi od 14 godina ne smiju pristupiti društvenim mrežama bez dopuštenja roditelja, premda je lako izbjeći to pravilo, za što nema kazne.

Deaktivacija stotina hiljada računa

Tehničari stoga razmišljaju kako napraviti sistem s provjerom podataka, a da ga djeca ne mogu zaobići. "Mogli bi se kombinovati biometrijski podaci, recimo prepoznavanje lica korisnika s podacima s njegove lične karte", kaže Huan Riva s tehnološkog instituta IMMUNE iz Madrida.

Usvajanje zakona značilo bi da platforme moraju deaktivirati 400.000 računa koje trenutno imaju mlađi od 16 godina. Očekuje se protivljenje tehnoloških kompanija, baš kao što su se usprotivile tome u Australiji.

Tehnološke kompanije tvrde da vlade, među kojima i ona u susjednoj Francuskoj, pretjeruju. Smatraju da roditelji kontolisanjem onoga što djeca koriste mogu riješiti ovaj problem.

Borja Adsuara, stručnjak iz područja digitalnog prava, napominje da je odgovornost i na platformama i na roditeljima. "Platforme sigurno mogu napraviti puno više, ali roditelji su ti koji trebaju biti uz djecu te ih postepeno uvoditi prema internetu", kaže Adsuara.