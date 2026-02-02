Đoković napredovao na ATP listi

Ovogodišnji Australijan Open je završen, a ATP rang liste počinju da odražavaju sve što se dešavalo u Melburnu u posljednje dvije nedjelje - uz činjenicu da se Novak Đoković popeo za jedno mjesto!

Karlos Alkaraz je dostigao karijerni maksimum sa 13.650 poena. To i nije iznenađenje kada se uzme u obzir da je aktuelni šampion Australijan Opena, Rolan Garosa i US Opena, a takođe i vicešampion Vimbldona. Njegova dominacija na najvećim turnirima je neosporna, što objašnjava i sve veću razliku između njega i Janika Sinera. Italijan, koji je branio titulu u Melburnu, izgubio je 1.200 poena nakon poraza u polufinalu, pa Alkaraz sada vodi sa 3.350 poena prednosti.

Ipak, ova razlika će se vjerovatno smanjiti u narednim mjesecima. Siner neće morati da brani nijedan poen do kasne proljećne sezone zbog doping suspenzije iz 2025, što mu daje prostor da sustigne Alkaraza.

Na trećem mjestu rang liste je Novak Đoković, koji je napredovao za jednu poziciju nakon što je stigao do svog 38. finala na Grend slemu. Nije morao ni da pobijedi da bi pretekao Aleksandra Zvereva, koji je izgubio bodove zbog činjenice da nije ušao u finale AO.

Lorenzo Museti ostaje peti na svijetu, Tejlor Fric je napredovao za dvije pozicije, dok Ben Šelton nazaduje. Velika imena kao što su Danil Medvedev, Kasper Rud i Džek Drejper sada su van TOP 10.

Evo kako izgleda TOP 10:

1. Karlos Alkaraz – 13.650

2. Janik Siner – 10.300

3. Novak Đoković – 5.280

4. Aleksandar Zverev – 4.605

5. Lorenco Muzeti – 4.405

6. Aleks de Minor – 4.080

7. Tejlor Fric – 3.940

8. Feliks Ože-Alijasim – 3.725

9. Ben Šelton – 3.600

10. Aleksandar Bublik – 3.235

Među igračima koji napuštaju Melburn sa pozitivnim skorom su i Kamil Majčrzak (55), Itan Kvin (68), Eliot Spiciri (71), Hamad Medjedović (80) i Emilio Nava (80). Mnogi od njih su nadmašili svoja prethodna dostignuća. Lorenzo Sonego pao je na 60. mjesto, dok su Aleksandar Kovačević (83) i Gael Monfis (165) imali najveće padove ove nedjelje.

Sa pozitivne strane, i pored oproštajne sezone, Stan Vavrinka je napredovao za 29 pozicija i sada je 110. na svijetu. Ostaje pitanje: hoće li Švajcarac završiti karijeru unutar TOP 100?