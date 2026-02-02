Rekordna zarada za dokumentarac o Melaniji Tramp prvog vikenda prikazivanja

Dokumentarni film o prvoj američkoj dami Melaniji Tramp mogao bi tokom vikenda da ostvari zaradu od osam miliona dolara od prikazivanja u bioskopima, što je najveća ostvarena zarada na početku prikazivanja nekog dokumentarca u Sjedinjenim Američkim Državama tokom više od jedne decenije.

Svjetska premijera filma "Melanija" održana je u petak, a gledaoci su u najvećem broju bile žene i stariji od 55 godina koji su filmu donijeli 70 odsto prihoda.

Kako navodi "Holivud reporter", film je postigao veliku popularnost među konzervativcima u južnim američkim saveznim državama, a posebno ženama starijim od 55 godina, koje su činile 72 odsto publike na premijeri.

Prethodno je medijska kompanija Pak, pozivajući se na podatke američke istraživačke kompanije Nacionalna istraživačka grupa, tvrdila da bi dokumentarac, sa ukupnim budžetom od 75 miliona dolara, mogao da zaradi oko pet miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja u SAD i Kanadi.

Film, koji je snimila kompanija Amazon MGM Studios, a režirao Bret Ratner, prati život prve dame prije inauguracije američkog predsjednika Donada Trampa 2025. godine, od njenog doma u kuli Tramp u Njujorku do imanja Mar-a-Lago u Palm Biču, i bilježi trenutke iza kulisa u Bijeloj kući, prenosi Foks njuz.

Dokumentarac, koji je premijerno prikazan u četvrtak uveče, debitantski je projekat nove filmske produkcijske kuće prve dame, Muse Films.

Prije premijere, koja je održana u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu, Tramp je rekao da je prva dama otvorenija u ovom mandatu.

Dokumentarac "Melanija" se fokusira na posao prve dame, njene filantropske napore i njen porodični život dok se pripremala da drugi put postane prva dama Amerike.