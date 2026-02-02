Logo
Large banner

Rekordna zarada za dokumentarac o Melaniji Tramp prvog vikenda prikazivanja

Izvor:

Tanjug

02.02.2026

07:32

Komentari:

0
Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања
Foto: Tanjug/AP/Wilfredo Lee

Dokumentarni film o prvoj američkoj dami Melaniji Tramp mogao bi tokom vikenda da ostvari zaradu od osam miliona dolara od prikazivanja u bioskopima, što je najveća ostvarena zarada na početku prikazivanja nekog dokumentarca u Sjedinjenim Američkim Državama tokom više od jedne decenije.

Svjetska premijera filma "Melanija" održana je u petak, a gledaoci su u najvećem broju bile žene i stariji od 55 godina koji su filmu donijeli 70 odsto prihoda.

horoskop

Zanimljivosti

Horoskop za 2. februar: Očekuje nas dinamičan dan

Kako navodi "Holivud reporter", film je postigao veliku popularnost među konzervativcima u južnim američkim saveznim državama, a posebno ženama starijim od 55 godina, koje su činile 72 odsto publike na premijeri.

Prethodno je medijska kompanija Pak, pozivajući se na podatke američke istraživačke kompanije Nacionalna istraživačka grupa, tvrdila da bi dokumentarac, sa ukupnim budžetom od 75 miliona dolara, mogao da zaradi oko pet miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja u SAD i Kanadi.

Film, koji je snimila kompanija Amazon MGM Studios, a režirao Bret Ratner, prati život prve dame prije inauguracije američkog predsjednika Donada Trampa 2025. godine, od njenog doma u kuli Tramp u Njujorku do imanja Mar-a-Lago u Palm Biču, i bilježi trenutke iza kulisa u Bijeloj kući, prenosi Foks njuz.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Evropa pokušava da posvađa Rusiju i SAD

Dokumentarac, koji je premijerno prikazan u četvrtak uveče, debitantski je projekat nove filmske produkcijske kuće prve dame, Muse Films.

Prije premijere, koja je održana u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu, Tramp je rekao da je prva dama otvorenija u ovom mandatu.

Dokumentarac "Melanija" se fokusira na posao prve dame, njene filantropske napore i njen porodični život dok se pripremala da drugi put postane prva dama Amerike.

Podijeli:

Tagovi:

Melanija Tramp

film

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Danas oblačno sa padavinama

11 h

0
Кријумчари у БиХ покушали прошверцовати робу вриједну више од 11 милиона КМ

Hronika

Krijumčari u BiH pokušali prošvercovati robu vrijednu više od 11 miliona KM

11 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Svijet

Ljudima isključio struju jer su mu ostavili negativnu recenziju na Guglu

11 h

0
Славимо Светог Јевтимија Великог: Ево зашто је битно да данас пружите помоћ некоме

Društvo

Slavimo Svetog Jevtimija Velikog: Evo zašto je bitno da danas pružite pomoć nekome

11 h

0

Više iz rubrike

Звијезда филма "Сам у кући" имала риједак поремећај

Kultura

Zvijezda filma "Sam u kući" imala rijedak poremećaj

2 d

0
Кевин остао без мајке: Преминула глумица из филма "Сам у кући"

Kultura

Kevin ostao bez majke: Preminula glumica iz filma "Sam u kući"

2 d

0
Преминуо славни писац и уредник

Kultura

Preminuo slavni pisac i urednik

6 d

0
Милена Радуловић, глумица

Kultura

Milena Radulović se prvi put oglasila nakon smrti Mike Aleksića

1 sedm

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 02.02.2026.

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner