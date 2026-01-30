Logo
Kevin ostao bez majke: Preminula glumica iz filma "Sam u kući"

Izvor:

Tanjug

30.01.2026

20:23

Кевин остао без мајке: Преминула глумица из филма "Сам у кући"
Foto: Tanjug/AP

Kanadska glumica Ketrin O’Hara, poznata po ulogama u filmovima "Sam u kući" i seriji "Dobro došli u Šits Krik", preminula je danas u 71. godini, potvrdio je njen menadžer za magazin Varajeti, bez navođenja uzroka smrti.

O’Harina karijera u Holivudu trajala je više od pet decenija, a počela je u kanadskoj skeč-komediji, za koju je dobila svoju prvu Emi nagradu.

Nastupala je u filmovima "U sitne sate", "Bitleđus" i prva dva dijela "Sam u kući", gdje je igrala majku Kevina, lika Mekoleja Kalkina.

Takođe je pozajmljivala glas u animiranim filmovima, uključujući "Noćna mora prije Božića" i "Dosije pilence".

U šezdesetim godinama je, navodi Varajeti, "doživjela renesansu karijere" zahvaljujući ulozi Mojre Rouz u seriji "Dobro došli u Šits Krik" , gdje je igrala zajedno sa Judžinom i Denom Livijem i Eni Marfi.

