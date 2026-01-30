Kevin ostao bez majke: Preminula glumica iz filma "Sam u kući"

Kanadska glumica Ketrin O’Hara, poznata po ulogama u filmovima "Sam u kući" i seriji "Dobro došli u Šits Krik", preminula je danas u 71. godini, potvrdio je njen menadžer za magazin Varajeti, bez navođenja uzroka smrti.

O’Harina karijera u Holivudu trajala je više od pet decenija, a počela je u kanadskoj skeč-komediji, za koju je dobila svoju prvu Emi nagradu.

Nastupala je u filmovima "U sitne sate", "Bitleđus" i prva dva dijela "Sam u kući", gdje je igrala majku Kevina, lika Mekoleja Kalkina.

JUST IN - Catherine O'Hara, famous for her work in "Home Alone," and "Best In Show," has passed away aged 71 — TMZ pic.twitter.com/rXqtIRb73H — Disclose.tv (@disclosetv) January 30, 2026

Takođe je pozajmljivala glas u animiranim filmovima, uključujući "Noćna mora prije Božića" i "Dosije pilence".

U šezdesetim godinama je, navodi Varajeti, "doživjela renesansu karijere" zahvaljujući ulozi Mojre Rouz u seriji "Dobro došli u Šits Krik" , gdje je igrala zajedno sa Judžinom i Denom Livijem i Eni Marfi.