Najgojaznija žena na svijetu pokušala da smrša i umrla

Čeriti Pirs, učesnica popularnog rijaliti programa, umrla je u 50. godini života. Vijest o njenoj smrti saopštila je njena kćerka, Čarli Džo, putem društvenih mreža. Pirs je posljednjih mjesec dana provela na palijativnoj nezi.

Gojaznost nije bila jedini problem

Čeriti se godinama borila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući limfedem i nakupljanje tečnosti u plućima. Limfedem je oboljenje koje se sastoji u nakupljanju limfe u tkivima. U normalnim uslovima, ova tečnost se odvodi putem limfnog sistema, objašnjava klinika "Mejo".

Svijet Tramp: Samo Iran zna da li postoji rok za dogovor

Ćerka Čeriti Pirs, Čarli Džo, u objavi na Fejsbuku priznala je da nije planirala da javno obavesti o smrti majke. Kako je navela, brojni pozivi i poruke učinili su da se osjeća preplavljeno. Dodala je da je većina porodice već obaviještena, a da je njena majka, kako je istakla, "konačno pronašla mir".

Zdravstveni problemi i borba sa gojaznošću

Čeriti Pirs se pojavila u TLC emisiji u martu 2015. godine. Tada je imala 39 godina i težila 353 kilograma. Njena priča dirnula je gledaoce širom svijeta. U narednim godinama ponovo je učestvovala u emisiji, gdje je govorila o nastavku borbe sa gojaznošću, obavljenoj operaciji i brojnim zahvatima uklanjanja viška kože. Smršala je više od 130 kilograma.

Tokom programa, Pirs je otvoreno govorila o emocionalnim posljedicama bolesti. Priznala je da se rijetko viđa sa porodicom jer joj je teško da gleda svoje najbliže, zbog čega se gotovo stalno oseća usamljeno i izolovano. Takođe je priznala da se stidi svog tijela i da ne želi da ga iko vidi, jer, kako je govorila, "izgleda potpuno drugačije od drugih ljudi".

Svijet Zelenski: Nije bilo napada na energetske ciljeve

Nakon operacija uklanjanja viška kože, Čeriti se suočavala sa ozbiljnim komplikacijama, uključujući ponavljajuće infekcije. U emisiji je naglašavala da je proces mršavljenja bio mnogo teži nego što je očekivala. Višak kože na stomaku izazivao je brojne zdravstvene probleme i dovodio do čestih infekcija vezivnog tkiva.

U posljednjim godinama života, Pirs se borila i sa drugim bolestima. Dijagnostikovan joj je rak bubrega, koji je zahtijevao hirurško liječenje. Pored toga, tokom posljednjeg mjeseca, više puta je bila hospitalizovana. Kako je isticala, ta situacija bila je za nju izuzetno frustrirajuća. Komplikacije su otežavale oporavak, a njeno tijelo bilo je deformisano, piše Mondo.rs.