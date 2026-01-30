Tramp: Samo Iran zna da li postoji rok za dogovor

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da samo Iran "sa sigurnošću zna" da li postoji bilo kakav rok za postizanje sporazuma sa Vašingtonom.

"Samo oni sa sigurnošću znaju", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

On je odbio da kaže da li SAD u slučaju Irana razmatraju vojni scenario sličan Venecueli.

"Ne želim da govorim o bilo čemu što ima veze sa onim što radim u vojnom smislu. Ali tamo imamo izuzetno moćnu flotu", rekao je Tramp.

On je ranije zaprijetio Islamskoj Republici vojnom intervencijom zbog gušenja masovnih protesta u kojem je, prema podacima nevladinih organizacija, ubijeno nekoliko hiljada ljudi.