Tramp: Samo Iran zna da li postoji rok za dogovor

SRNA

30.01.2026

19:44

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО
Foto: Tanjug/AP/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da samo Iran "sa sigurnošću zna" da li postoji bilo kakav rok za postizanje sporazuma sa Vašingtonom.

"Samo oni sa sigurnošću znaju", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

On je odbio da kaže da li SAD u slučaju Irana razmatraju vojni scenario sličan Venecueli.

"Ne želim da govorim o bilo čemu što ima veze sa onim što radim u vojnom smislu. Ali tamo imamo izuzetno moćnu flotu", rekao je Tramp.

On je ranije zaprijetio Islamskoj Republici vojnom intervencijom zbog gušenja masovnih protesta u kojem je, prema podacima nevladinih organizacija, ubijeno nekoliko hiljada ljudi.

Donald Tramp

Iran

