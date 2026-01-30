Dodik: Šampioni se rađaju iz srca koje ne odustaje

Izvor:
ATV
30.01.2026
19:31

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je pobjeda najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića nad Italijanom Janikom Sinerom i plasman u finale Australijen opena još jedna potvrda da se šampioni rađaju iz srca koje nikad ne odustaje.
"Ponosni smo na tvoju borbu, upornost i dostojanstvo s kojim godinama nosiš ime Srbije i srpskog naroda širom svijeta. Finale Australijen opena je još jedna potvrda da se šampioni rađaju iz srca koje nikad ne odustaje. Uz tebe smo, Nole - do nove titule, najveći svih vremena!", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u polufinalu Australijen opena pobijedio je Janika Sinera sa 3:2 u setovima i plasirao se u finale, u kojem će odmjeriti snage sa Špancem Karlosom Alkarasom.
Đoković će se u nedjelju boriti za 11. titulu na Australijen openu i 25. Grend slem trofej.
Ponosni smo na tvoju borbu, upornost i dostojanstvo s kojim godinama nosiš ime Srbije i srpskog naroda širom svijeta. Finale Australijan opena je još jedna potvrda da se šampioni rađaju iz srca koje nikad ne odustaje.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 30, 2026
Uz tebe smo, Nole @DjokerNole - do nove titule, najveći svih… pic.twitter.com/UcSQiGZBAk
