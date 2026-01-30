Logo
Horor na željezničkoj stanici: Muškarac povukao ženu pod voz

30.01.2026

20:48

Komentari:

0
Хорор на жељезничкој станици: Мушкарац повукао жену под воз
Foto: Unsplash

U podzemnoj železnici u Hamburgu dvije osobe su poginule kada je na njih naletio voz. Prema podacima policije, muškarac je povukao ženu koja je stajala na stanici i zajedno s njom skočio pod voz, piše Fokus onlajn.

Muškarac i žena nisu bili zajedno na stanici podzemne željeznice Vandsbek-Gartenštat. Očevici navode da je, dok se voz približavao peronu, muškarac dotrčao do žene i povukao je u smrt.

Incident se dogodio 29. januara oko 22 časa, a vatrogasci su pre 23 časa uspjeli da izvuku tijela, nakon čega je na mjesto događaja stigla policija.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Ruski vojni proizvodi isporučeni u više od 30 zemalja

Identitet žrtava još nije poznat, a za sada se sumnja na ubistvo. Motiv nije jasan i policija trenutno pregleda snimke nadzornih kamera.

Svjedoci su na mjestu nesreće odmah dobili psihološku pomoć, a saobraćaj podzemne željeznice na stanici Vandsbek-Gartenštat bio je obustavljen do kraja dana, prenosi Dnevnik.hr.

Tagovi:

Njemačka

ubistvo

Samoubistvo

voz

Komentari (0)
