Horor na željezničkoj stanici: Muškarac povukao ženu pod voz

30.01.2026
20:48
Komentari:0
U podzemnoj železnici u Hamburgu dvije osobe su poginule kada je na njih naletio voz. Prema podacima policije, muškarac je povukao ženu koja je stajala na stanici i zajedno s njom skočio pod voz, piše Fokus onlajn.
Muškarac i žena nisu bili zajedno na stanici podzemne željeznice Vandsbek-Gartenštat. Očevici navode da je, dok se voz približavao peronu, muškarac dotrčao do žene i povukao je u smrt.
Incident se dogodio 29. januara oko 22 časa, a vatrogasci su pre 23 časa uspjeli da izvuku tijela, nakon čega je na mjesto događaja stigla policija.
Svijet
Putin: Ruski vojni proizvodi isporučeni u više od 30 zemalja
Identitet žrtava još nije poznat, a za sada se sumnja na ubistvo. Motiv nije jasan i policija trenutno pregleda snimke nadzornih kamera.
Svjedoci su na mjestu nesreće odmah dobili psihološku pomoć, a saobraćaj podzemne željeznice na stanici Vandsbek-Gartenštat bio je obustavljen do kraja dana, prenosi Dnevnik.hr.
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu