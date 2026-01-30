Logo
Zelenski: Nije bilo napada na energetske ciljeve

SRNA

30.01.2026

19:39

0
Зеленски: Није било напада на енергетске циљеве
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da ni Moskva niti Kijev nisu vršili napade na energetske ciljeve nakon sporazuma o prekidu udara koji je sa Rusijom inicirao Vašington.

"Ni u jednoj našoj regiji nije bilo udara na energetske objekte od četvrtka uveče do petka", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.

On je dodao da je "Ukrajina spremna da se na recipročni način uzdrži od udara" i da danas nije gađala ruske energetske objekte.

Zelenski je rekao da je Rusija "preorijentisala" svoje vojne aktivnosti i da je gađala logistiku, poput željezničkih čvorišta.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je juče da je predsjednik Rusije Vladimir Putin pristao da ruske snage tokom perioda od sedam dana ne izvode napade na ukrajinske gradove zbog ekstremne hladnoće.

Vladimir Zelenski

energetski sektor

Rusija

Ukrajina

