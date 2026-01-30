Rusija spremna da istraži opcije za pridruživanje projektu "Trampov put"

Rusija je spremna da prouči opcije za doprinos američko-jermenskom projektu "Trampov put za međunarodni mir i prosperitet", uključujući korištenje ruske željeznice, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Kada je riječ o projektu `Trampov put`, potvrđujemo da smo spremni da proučimo opcije za našu moguću integraciju, uključujući korištenje jedinstvene stručnosti ruske željeznice", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare.

Zaharova je navela da Rusija treba da prouči sve detalje o tome kako će se projekat provoditi i dodala da ostaje na snazi ruski prijedlog Jermeniji za razgovore sa svim uključenim agencijama.

Svijet Najavljen referendum o produženju vojnog roka

U avgustu prošle godne, azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev, jermenski premijer Nikol Pašinjan i Tramp potpisali su deklaraciju o mirnom rješavanju sukoba između Jermenije i Azerbejdžana.

Jerevan se složio da sarađuje sa SAD i trećim stranama da bi se stvorio "Trampov put", koji će preko jermenske teritorije povezati Azerbejdžan sa njegovom enklavom Nahčivanom.