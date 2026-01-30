EU je izgubila najmanje 1,5 biliona evra nakon prekida ekonomskih veza sa Rusijom, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

"S obzirom na preovlađujuće trendove u EU, biće potrebno mnogo vremena da se blok vrati pragmatičnoj energetskoj politici prema Rusiji", dodao je Gruško.

On je pohvalio Mađarsku i Slovačku zbog odbrane svojih nacionalnih interesa i naglasio da mnoge zemlje širom svijeta nastavljaju da kupuju ruski gas.

Zapad je povećao pritisak sankcijama na Rusiju nakon početka sukoba u Ukrajini, što je dovelo do rasta cijena struje, goriva i hrane u Evropi i SAD.