Izvor:
SRNA
30.01.2026
16:47
Komentari:0
EU je izgubila najmanje 1,5 biliona evra nakon prekida ekonomskih veza sa Rusijom, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.
"S obzirom na preovlađujuće trendove u EU, biće potrebno mnogo vremena da se blok vrati pragmatičnoj energetskoj politici prema Rusiji", dodao je Gruško.
On je pohvalio Mađarsku i Slovačku zbog odbrane svojih nacionalnih interesa i naglasio da mnoge zemlje širom svijeta nastavljaju da kupuju ruski gas.
Banja Luka
Banjaluka dobila budžet: Evo koliko iznosi
Zapad je povećao pritisak sankcijama na Rusiju nakon početka sukoba u Ukrajini, što je dovelo do rasta cijena struje, goriva i hrane u Evropi i SAD.
Banja Luka
1 d0
Republika Srpska
1 d2
Tenis
1 d0
Svijet
1 d0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu