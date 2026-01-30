Logo
Horor u bogatom predgrađu: Roditelji i dvoje djece pronađeni mrtvi

Informer

30.01.2026

15:16

0
Хорор у богатом предграђу: Родитељи и двоје дјеце пронађени мртви
Foto: Printskrin/Jutjub

Dvoje roditelja i dvoje djece pronađeni su mrtvi u svom porodičnom domu u australijskom gradu Pertu. Policija sumnja na ubistvo i samoubistvo.

Roditelji i njihovo dvoje djece tinejdžerskog uzrasta pronađeni su mrtvi u bogatom predgrađu Perta u Australiji, poznatom kao Mosman park, u incidentu koji policija Zapadne Australije tretira kao moguće ubistvo i samoubistvo, piše Gardijan.

U petak u 8:15 sati, hitne službe primile su uznemirujući poziv od osobe poznate porodici, koja je otišla do porodične kuće u Mot klouzu.

Policija je po dolasku pronašla tijela dvoje odraslih - muškarca (50) i žene (49) i tijela dva dječaka starosti 14 i 16 godina. U dvorištu kuće pronađene su i mrtve životinje - mačka i dva psa.

Ubistvo i samoubistvo?

"Iako je istraga tek u ranoj fazi, policija tretira slučaj kao moguće ubistvo i samoubistvo", izjavila je detektivka za ubistva Džesika Sekuro.

Policija je incident okarakterisala kao ubistvo i samoubistvo, nakon što je u kući pronađena oproštajna poruka. Sekuro je navela da će istražiti da li su zdravstveni problemi djece mogli doprinijeti tragediji, kao i da tijela nisu bila zajedno, ali su svi bili unutar objekta.

Jedan od dječaka pohađao je prestižnu školu Christ Church Grammar, uključujući Peter Moyes centar za djecu sa autizmom i poteškoćama u učenju.

Sekuro je navela da su oba dječaka imala ozbiljne zdravstvene probleme i da su bili u kontaktu sa socijalnim službama, ali nije pružila dodatne detalje zbog zaštite privatnosti.

Porodica ranije nije bila u registru službi zbog porodičnog nasilja.

Reakcija komšija i zajednice

Komšije opisuju porodicu kao ljubaznu i prijatnu, a neki su primjetili da socijalne službe povremeno posjećuju kuću. Mosman Park je mirno i imućno predgrađe Perta, smješteno u zlatnom trouglu između rijeke i plaže, u blizini prestižnih škola.

Henri Orovoraran, lokalni stanovnik, rekao je da zajednica često organizuje božićne proslave, ali da porodica nije učestvovala u njima. Radnici socijalnih službi su takođe redovno viđani kako dolaze i odlaze iz kuće.

Pomoć i podrška policijskim službenicima

Hitna pomoć je poslala pet ekipa pre 8:30 sati ujutru. Sekuro je opisala prizor kao "izuzetno uznemirujuć i šokantan" za policijske službenike. Zbog toga policija uključuje službenike za mentalno zdravlje i policijskog kapelana da pruže podršku prisutnim službenicima.

Kejt Čenej, federalna poslanica za okrug Kartin, opisala je incident kao "šokantan i devastirajući za našu zajednicu".

Semjuel Tigue, sociolog sa Murdok Univerziteta, istakao je da ovakve tragedije često odražavaju neuspijeh sistema podrške porodicama djece sa posebnim potrebama, koji zahtijevaju bolje resurse i podršku, prenosi Informer.

Ubistvo

Samoubistvo

nastradala porodica

