Njemačka je otvorila "vrata pakla"?

Alternativa za Njemačku (AfD) optužila je kancelara Fridriha Merca i njegovu vladajuću crno-crvenu koaliciju da manipulišu vremenom kako bi bili postignuti klimatski ciljevi.

Nakon ovih optužbi uslijedila je žustra rasprava u njemačkom parlamentu, Bundestagu.

Zahtjev za debatu podnijela je poslanica AfD-a Nikol Hohst, koja je tokom govora u četvrtak uveče izjavila da se vodi „ozbiljna“ rasprava o „namjernom ispuštanju čestica u atmosferu radi postizanja klimatskih efekata“. Prema njenim riječima, ti zagađivači će se vremenom akumulirati, zbog čega tvrdi da se „klimatskim ekstremizmom“ otvaraju vrata pakla, piše „Bild“, a prenosi „Večernji list“.

Oglasili se iz vladajuće Demohrišćanske unije

Iz vladajuće Demohrišćanske unije (CDU) priznaju da postoje određene manipulacije vremenom, ali ističu da se one odvijaju pod strogom kontrolom.

„Manipulacija vremenom odvija se isključivo u okviru strogo regulisanog sistema“, izjavio je Reza Asgari iz CDU-a, dok je poslanik druge vladajuće stranke, Socijaldemokratske partije (SPD), Holger Man pojasnio da lokalni vremenski eksperimenti i globalni geoinženjering nisu isto.

„Geoinženjering se ne sprovodi ni u Njemačkoj ni u Evropskoj uniji. U Njemačkoj postoji samo regionalno suzbijanje grada, što je mjera koja nema nikakav uticaj na klimu. Svojim prijedlogom AfD konstruiše scenario prijetnje koji nema utemeljenje u stvarnosti“, naglasio je Man.

Geoinženjering

Pojam „geoinženjering“ odnosi se na tehnološke mjere velikih razmjera kojima bi ljudi namjerno intervenisali u klimatskom sistemu. To, između ostalog, uključuje metode uklanjanja ugljen-dioksida iz atmosfere i njegovo skladištenje pod zemljom, kao i mjere vještačkog smanjenja sunčevog zračenja koje dopire do Zemlje, poznate kao modifikacija sunčevog zračenja (SRM).

Ove mjere smatraju se veoma kontroverznim, jer nose visoke rizike i ne otklanjaju uzroke klimatskih promjena.

Još 2025. godine njemačka vlada je pojasnila da geoinženjering nije „opcija klimatske politike“, uz obrazloženje da sa sobom nosi ozbiljne „implikacije“ i „rizike“.