Njemačka je otvorila "vrata pakla"?

Izvor:
Večernji.hr
30.01.2026
14:26
Komentari:0
Alternativa za Njemačku (AfD) optužila je kancelara Fridriha Merca i njegovu vladajuću crno-crvenu koaliciju da manipulišu vremenom kako bi bili postignuti klimatski ciljevi.
Nakon ovih optužbi uslijedila je žustra rasprava u njemačkom parlamentu, Bundestagu.
Zahtjev za debatu podnijela je poslanica AfD-a Nikol Hohst, koja je tokom govora u četvrtak uveče izjavila da se vodi „ozbiljna“ rasprava o „namjernom ispuštanju čestica u atmosferu radi postizanja klimatskih efekata“. Prema njenim riječima, ti zagađivači će se vremenom akumulirati, zbog čega tvrdi da se „klimatskim ekstremizmom“ otvaraju vrata pakla, piše „Bild“, a prenosi „Večernji list“.
Iz vladajuće Demohrišćanske unije (CDU) priznaju da postoje određene manipulacije vremenom, ali ističu da se one odvijaju pod strogom kontrolom.
„Manipulacija vremenom odvija se isključivo u okviru strogo regulisanog sistema“, izjavio je Reza Asgari iz CDU-a, dok je poslanik druge vladajuće stranke, Socijaldemokratske partije (SPD), Holger Man pojasnio da lokalni vremenski eksperimenti i globalni geoinženjering nisu isto.
„Geoinženjering se ne sprovodi ni u Njemačkoj ni u Evropskoj uniji. U Njemačkoj postoji samo regionalno suzbijanje grada, što je mjera koja nema nikakav uticaj na klimu. Svojim prijedlogom AfD konstruiše scenario prijetnje koji nema utemeljenje u stvarnosti“, naglasio je Man.
Pojam „geoinženjering“ odnosi se na tehnološke mjere velikih razmjera kojima bi ljudi namjerno intervenisali u klimatskom sistemu. To, između ostalog, uključuje metode uklanjanja ugljen-dioksida iz atmosfere i njegovo skladištenje pod zemljom, kao i mjere vještačkog smanjenja sunčevog zračenja koje dopire do Zemlje, poznate kao modifikacija sunčevog zračenja (SRM).
Ove mjere smatraju se veoma kontroverznim, jer nose visoke rizike i ne otklanjaju uzroke klimatskih promjena.
Još 2025. godine njemačka vlada je pojasnila da geoinženjering nije „opcija klimatske politike“, uz obrazloženje da sa sobom nosi ozbiljne „implikacije“ i „rizike“.
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu