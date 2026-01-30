Logo
Indijski dječak-prorok vidi doba velike gladi, a jedna godina mijenja sve!

Индијски дјечак-пророк види доба велике глади, а једна година мијења све!
Foto: Francesco Ungaro/Pexels

Kao čudo, stekao je slavu nakon što su se neka njegova predviđanja — uključujući i pandemiju — poklopila sa stvarnim događajima.

Sada je izneo novo, uznemirujuće proročanstvo koje, kako tvrdi, pogađa cijeli svijet. Upozorava da dolazi period velike nestabilnosti — kako ekonomske, tako i prirodne — koji bi mogao imati ozbiljne posljedice po čovječanstvo. Govori o mogućim katastrofama, geopolitičkim sukobima i prirodnim nepogodama, pozivajući ljude da se pripreme duhovno, ali i praktično.

Glad, haos i veliki preokret, ali i nada, sigurnost i novo zlatno doba. Kosmos je rekao svoje, a riječi mladog proroka iz Indije uzdrmale su planetu!

Abigja Anand, čudo od djeteta i astrolog koji je već šokirao svijet svojim tačnim predviđanjima, sada najavljuje ono što niko ne želi da čuje, ali svi moraju da znaju.

Hrana postaje novo zlato

Prema riječima mladog proroka, svijet ulazi u najizazovniji ciklus u posljednjih nekoliko stotina godina. Do 2040-ih, hrana će biti najvrijedniji resurs na planeti. Više nego nafta. Više nego zlato. Više nego tehnologija. Biće to novo merilo moći.

Godine koje će promijeniti planetu

Kriza hrane dostićiće vrhunac 2039. i 2040. godine. Ljudi će se vraćati poljoprivredi, prirodi i selu. Ekonomije i geopolitika vrteće se oko jednog pitanja: ko ima dovoljno hrane?

Ali ovo nije kraj. Slijedi preporod! Anand poručuje da će čovječanstvo uspeti da prebrodi nezapamćenu oluju, ali samo ako se udruži, počne racionalno da koristi resurse i nauči da živi u skladu sa Zemljom.

Nova era počela 2025. godine

Prema Anandovom viđenju, već smo ušli u dvodecenijski prelazni period. On će biti izazovan, ali i pun prekretnica. Tehnologije se povlače, priroda se budi. Gradovi više nisu centar sveta, sela i zemlje preuzimaju primat.

Takozvani „reset prirode“ krenuo je već od 2025. i donosi neobične fenomene širom sveta, naročito u tri kritične tačke: Južnokineskom moru, istočnom Indijskom okeanu i području San Franciska.

(krstarica)

