Indijski dječak-prorok vidi doba velike gladi, a jedna godina mijenja sve!

Izvor:
Krstarica
30.01.2026
13:40
Komentari:0
Kao čudo, stekao je slavu nakon što su se neka njegova predviđanja — uključujući i pandemiju — poklopila sa stvarnim događajima.
Sada je izneo novo, uznemirujuće proročanstvo koje, kako tvrdi, pogađa cijeli svijet. Upozorava da dolazi period velike nestabilnosti — kako ekonomske, tako i prirodne — koji bi mogao imati ozbiljne posljedice po čovječanstvo. Govori o mogućim katastrofama, geopolitičkim sukobima i prirodnim nepogodama, pozivajući ljude da se pripreme duhovno, ali i praktično.
Glad, haos i veliki preokret, ali i nada, sigurnost i novo zlatno doba. Kosmos je rekao svoje, a riječi mladog proroka iz Indije uzdrmale su planetu!
Abigja Anand, čudo od djeteta i astrolog koji je već šokirao svijet svojim tačnim predviđanjima, sada najavljuje ono što niko ne želi da čuje, ali svi moraju da znaju.
Prema riječima mladog proroka, svijet ulazi u najizazovniji ciklus u posljednjih nekoliko stotina godina. Do 2040-ih, hrana će biti najvrijedniji resurs na planeti. Više nego nafta. Više nego zlato. Više nego tehnologija. Biće to novo merilo moći.
Kriza hrane dostićiće vrhunac 2039. i 2040. godine. Ljudi će se vraćati poljoprivredi, prirodi i selu. Ekonomije i geopolitika vrteće se oko jednog pitanja: ko ima dovoljno hrane?
Ali ovo nije kraj. Slijedi preporod! Anand poručuje da će čovječanstvo uspeti da prebrodi nezapamćenu oluju, ali samo ako se udruži, počne racionalno da koristi resurse i nauči da živi u skladu sa Zemljom.
Prema Anandovom viđenju, već smo ušli u dvodecenijski prelazni period. On će biti izazovan, ali i pun prekretnica. Tehnologije se povlače, priroda se budi. Gradovi više nisu centar sveta, sela i zemlje preuzimaju primat.
Takozvani „reset prirode“ krenuo je već od 2025. i donosi neobične fenomene širom sveta, naročito u tri kritične tačke: Južnokineskom moru, istočnom Indijskom okeanu i području San Franciska.
Društvo
2 d0
Svijet
2 d0
Zanimljivosti
3 d0
Svijet
3 d0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu