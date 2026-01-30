EU je izgubila suverenost u svim ključnim sferama u posljednjih nekoliko decenija, izjavio je zamjenik šefa kabineta predsjednika Rusije Maksim Oreškin.

On je rekao da je EU de fakto ušla u orbitu SAD.

"Postoji EU koja je u posljednjim decenijama u velikoj mjeri izgubila svoju autonomiju u svim ključnim pravcima", ocijenio je Oreškin.

Prema njegovim riječima, brojne zemlje sada su suočene sa izborom da li da se pridruže orbiti jednog od velikih čvorišta suvereniteta ili da nastave da se kreću sopstvenim nezavisnim političkim kursom i pronađu svoju ulogu na globalnoj mapi, prenio je TASS.

"Svijet će se mijenjati i to će, naravno, uticati na živote svakog od nas", zaključio je Oreškin.