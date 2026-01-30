Logo
EU izgubila suverenitet u svim ključnim sferama

SRNA

30.01.2026

12:29

ЕУ изгубила суверенитет у свим кључним сферама

EU je izgubila suverenost u svim ključnim sferama u posljednjih nekoliko decenija, izjavio je zamjenik šefa kabineta predsjednika Rusije Maksim Oreškin.

On je rekao da je EU de fakto ušla u orbitu SAD.

"Postoji EU koja je u posljednjim decenijama u velikoj mjeri izgubila svoju autonomiju u svim ključnim pravcima", ocijenio je Oreškin.

Prema njegovim riječima, brojne zemlje sada su suočene sa izborom da li da se pridruže orbiti jednog od velikih čvorišta suvereniteta ili da nastave da se kreću sopstvenim nezavisnim političkim kursom i pronađu svoju ulogu na globalnoj mapi, prenio je TASS.

Фридрих Мерц-26082025

Svijet

Merc odbacio zahtjev Zelenskog za "konkretan datum" učlanjenja u EU

"Svijet će se mijenjati i to će, naravno, uticati na živote svakog od nas", zaključio je Oreškin.

Maksim Oreškin

Evropska unija

Rusija

