Budimpešta će naći način da zaobiđe zabranu uvoza ruskog gasa

Vlada Mađarske ne namjerava da poštuje zabranu uvoza ruskog gasa koju je uvela EU i razmatra razne načine da je zaobiđe, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je za radio-stanicu "Košut" rekao da laže svako ko tvrdi da se trenutni sistem smanjenja komunalnih troškova u Mađarskoj bez ruskog gasa.

"Ne želimo da se pridržavamo dekreta usvojenog u Briselu. Moramo izbjeći njegovo sprovođenje, jer će gas, u suprotnom, morati da se nabavlja od drugih zemalja po mnogo većoj cijeni i računi će biti trostruko veći", istakao je Orban.

On je naveo da EU ne može da uvede takvu zabranu, jer sve članice bloka imaju pravo da sprovode sopstvenu energetsku politiku, prenio je TASS.