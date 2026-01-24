Logo
Orban: EU se ne sprema za rat, ona je već u ratu

Izvor:

SRNA

24.01.2026

15:18

Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату
Foto: Tanjug/AP

EU već ima potpisan dokument o raspoređivanju snaga u Ukrajinu ako bude potrebno i može se smatrati da je blok već u ratu, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Dakle, Evropa nije spremna da krene u rat, nego je krenula i već jeste u ratu. Jedino pitanje je koliko brzo će posljedice toga uticati na naše živote", rekao je Orban u Kapošvaru.

Orban je u decembru 2025. godine rekao da je EU već počela da se priprema za rat sa Rusijom do 2030. godine, podsjeća televizijski kanal M1.

Tagovi:

Viktor Orban

Mađarska

Evropska unija

17

07

Snežni leopard napao turistkinju na poznatom kineskom skijalištu

16

59

Tramp zaprijetio Kanadi carinama od 100 odsto

16

55

Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

16

50

Jovanu Deliću određen pritvor

16

43

Makron traži hitno ukidanje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

