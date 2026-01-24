Orban: EU se ne sprema za rat, ona je već u ratu

EU već ima potpisan dokument o raspoređivanju snaga u Ukrajinu ako bude potrebno i može se smatrati da je blok već u ratu, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Dakle, Evropa nije spremna da krene u rat, nego je krenula i već jeste u ratu. Jedino pitanje je koliko brzo će posljedice toga uticati na naše živote", rekao je Orban u Kapošvaru.

Orban je u decembru 2025. godine rekao da je EU već počela da se priprema za rat sa Rusijom do 2030. godine, podsjeća televizijski kanal M1.