Minić: Srpska će morati da ima iznuđenu reakciju kako bi se zaštitila

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da se Republika Srpska jedina pridržava prava i nikoga ne napada, dok sa druge strane trpi stalne napade i moraće da ima iznuđenu reakciju kako bi se zaštitila.

Minić je, povodom odluke krnjeg Ustavnog suda BiH o "neustavnosti" prethodne Vlade Srpske, koja je objavljena uoči ponovljenih predsjedničkih izbora, istakao da ništa više nije slučajno kada je u pitanju napad na institucije Republike Srpske.

"Ovo je već sve postalo predvidivo. Samo je naša obaveza da to kapacitiramo u modelu da možemo da damo odgovor, kao što smo to uradili sada", rekao je Minić novinarima u Bajinoj Bašti.

On je istakao da je i ono što se dešava sa predsjednikom Miloradom Dodikom ujdurma, koja je krenula od nelegalnog visokog predstavnika, pa išla preko Suda BiH i sada se završava sa Ustavnim sudom BiH.

Minić je ukazao da je krnjem Ustavnom sudu BiH u kome nema Srba istekao mandat, koji mu je visoki predstavnik nelegalno produžio, dok, osim toga, ovaj sud mijenja Pravilnik o radu kada mu padne napamet.

"Mi se jedini pridržavamo prava. Iskreno se bojim da će biti iznuđena reakcija Republike Srpske. Moraćemo da se zaštitimo", rekao je Minić.

On je naveo da Republika Srpska nikoga ne napada, niti joj je palo napamet da napada Vladu Federacije BiH za čiji je izbor Ustav morao da se staviti van snage.

"Prema njima su taj sud, visoki predstavnik i svi ostali servilni. To nam govori da ovdje imamo dvije strane, a onda nas neko tera kažemo, mi smo jedna strana, živimo zajedno, a ne živimo zajedno, odnosno nemamo odnos nekoga ko živi zajedno", rekao je Minić.

On je ukazao da je uvijek pružao ruku saradnje građanima i političkom rukovodstvu Federacije BiH, jer će BiH postojati onoliko koliko se bude sarađivalo i radilo.

"A dokad to da radimo? Ja želim sa vama da sarađujem, a vi ne želite i svaki put pravite spletke, svaka vaša izjava je puna ogočenja i mržnje. Smeta vam sve, naš dan koji slavimo, praznik, a nas apsolutno ne interesuje da se u FBiH slavi 100 dana i 100 datuma. Moramo početi živjeti normalno ili ćemo imati iznuđenu reakciju", zaključio je Minić.