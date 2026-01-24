Logo
Large banner

"SDS ne isključuje bojkot ponovljenih izbora za predsjednika Srpske"

24.01.2026

13:40

Komentari:

11
"СДС не искључује бојкот поновљених избора за предсједника Српске"

Ne isključujemo mogućnost bojkota ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske, a organi SDS-a razmotriće to pitanje, rekao je delegat u Domu naroda PS BiH i potpredsjednik Srpske demokratske stranke Želimir Nešković.

On je rekao da prema pravilnicima koje je donio CIK, SDS možda neće imati članove biračkih odbora na svim biračkim mjestima na kojima se ponavljaju izbori, jer opštinske, odnosno gradske izborne komisije imaju pravo da popunjavaju biračke odbore po svom nahođenju.

"Mi tražimo da se poštuje Izborni zakon BiH. Svaka politička organizacija, pa tako i SDS, koja ima svog kandidata za predsjednika Republike Srpske, ima pravo da ima najmanje jednog člana biračkog odbora na svakom od 136 biračkih mjesta u Republici Srpskoj gdje se ponavljaju izbori", rekao je Nešković.

Govoreći o akreditovanju posmatrača, Nešković je rekao da je CIK svojim odlukama od 8. januara prekršio Izborni zakon BiH.

Iz SDS-a su zatražili da se u praksu vrati prozivanje imena i prezimena glasača na biračkom mjestu, što je i dalje predviđeno važećim Izbornim zakonom, jer bi se na taj način spriječio najveći procenat izbornih krađa putem zloupotrebe identiteta.

"Ako CIK ne prihvati prijedloge koji se odnose isključivo na poštovanje Izbornog zakona BiH, SDS ne isključuje mogućnost bojkota ponovljenih izbora, ali će konačnu odluku donijeti organi stranke", dodao je Nešković.

Podijeli:

Tagovi:

SDS

Želimir Nešković

ponovljeno glasanje

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (11)
Large banner

Pročitajte više

Гласачки листић

Republika Srpska

Ne mogu svi da glasaju na ponovljenim izborima: Evo kako da provjerite možete li vi

21 h

0
Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

Republika Srpska

Amidžić: Ovakve odluke nisu pravo već pokušaj da se utiče na izbornu volju naroda u Srpskoj

1 d

0
Вијеће народа

Republika Srpska

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

2 d

5
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Institucije stabilne, podržavam izbor nove Vlade

6 d

2

Više iz rubrike

Додик: Поносан сам на пријатељство са Орбаном, Српска је уз Мађарску

Republika Srpska

Dodik: Ponosan sam na prijateljstvo sa Orbanom, Srpska je uz Mađarsku

3 h

10
Додик: Треба да афирмишемо наше право на самоопредјељење

Republika Srpska

Dodik: Treba da afirmišemo naše pravo na samoopredjeljenje

4 h

15
Састанак Минића и Мацута на Тари

Republika Srpska

Sastanak Minića i Macuta na Tari

4 h

0
Кајмак

Republika Srpska

"Lažni sirevi" na policama supermarketa u Republici Srpskoj

21 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

59

Tramp zaprijetio Kanadi carinama od 100 odsto

16

55

Za ovakvu prevaru sigurno dosad niste čuli: Dešava se u Belgiji

16

50

Jovanu Deliću određen pritvor

16

43

Makron traži hitno ukidanje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

16

29

Ministarstvo poljoprivrede o problemima mljekara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner