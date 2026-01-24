"SDS ne isključuje bojkot ponovljenih izbora za predsjednika Srpske"

Ne isključujemo mogućnost bojkota ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske, a organi SDS-a razmotriće to pitanje, rekao je delegat u Domu naroda PS BiH i potpredsjednik Srpske demokratske stranke Želimir Nešković.

On je rekao da prema pravilnicima koje je donio CIK, SDS možda neće imati članove biračkih odbora na svim biračkim mjestima na kojima se ponavljaju izbori, jer opštinske, odnosno gradske izborne komisije imaju pravo da popunjavaju biračke odbore po svom nahođenju.

"Mi tražimo da se poštuje Izborni zakon BiH. Svaka politička organizacija, pa tako i SDS, koja ima svog kandidata za predsjednika Republike Srpske, ima pravo da ima najmanje jednog člana biračkog odbora na svakom od 136 biračkih mjesta u Republici Srpskoj gdje se ponavljaju izbori", rekao je Nešković.

Govoreći o akreditovanju posmatrača, Nešković je rekao da je CIK svojim odlukama od 8. januara prekršio Izborni zakon BiH.

Iz SDS-a su zatražili da se u praksu vrati prozivanje imena i prezimena glasača na biračkom mjestu, što je i dalje predviđeno važećim Izbornim zakonom, jer bi se na taj način spriječio najveći procenat izbornih krađa putem zloupotrebe identiteta.

"Ako CIK ne prihvati prijedloge koji se odnose isključivo na poštovanje Izbornog zakona BiH, SDS ne isključuje mogućnost bojkota ponovljenih izbora, ali će konačnu odluku donijeti organi stranke", dodao je Nešković.