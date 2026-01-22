Logo
Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

22.01.2026

13:55

Вијеће народа
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske neće pokretati pitanje vitalnog nacionalnog interesa o izboru nove Vlade Republike Srpske.

Na današnjoj sjednici sjednici ovog Kluba nije bilo dovoljno glasova da se pokrene pitanje vitalnog nacionalnog interesa.

Za takvu odluku glasala su četiri delegata, dok je jedan delegat, Dževad Mahmutović iz SDA, bio suzdržan.

Kako nije bilo potrebne većine od pet delegata, vitalni nacionalni interes nije pokrenut.

Vijeće naroda RS

Vlada Republike Srpske

