Izmjene Zakona o stvarnim pravima upućene Zajedničkoj komisiji

22.01.2026

13:07

Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији
Foto: SRNA

Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima biće upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske jer na današnjoj sjednici Vijeća nije postignuta saglasnost.

"U skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji za usaglašavanje propisa i akata", saopšteno je iz Vijeća naroda Republike Srpske.

Današnja sjednica je održana nakon odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 24. decembra prošle godine Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima kojim je predviđeno da pravo građenja bez naknade na prvoj nepokretnosti, osim porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, mogu da ostvare i porodice sa četvoro i više d‌jece.

Vijeće naroda RS

