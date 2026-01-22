Izmjene Zakona o stvarnim pravima upućene Zajedničkoj komisiji

22.01.2026
13:07
Komentari:0
Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima biće upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske jer na današnjoj sjednici Vijeća nije postignuta saglasnost.
"U skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji za usaglašavanje propisa i akata", saopšteno je iz Vijeća naroda Republike Srpske.
Današnja sjednica je održana nakon odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 24. decembra prošle godine Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima kojim je predviđeno da pravo građenja bez naknade na prvoj nepokretnosti, osim porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, mogu da ostvare i porodice sa četvoro i više djece.
Republika Srpska
1 h10
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h4
Najnovije
Najčitanije
14
14
14
06
14
00
13
59
13
55
Trenutno na programu