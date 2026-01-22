Izmjene Zakona o stvarnim pravima upućene Zajedničkoj komisiji

Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima biće upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske jer na današnjoj sjednici Vijeća nije postignuta saglasnost.

"U skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji za usaglašavanje propisa i akata", saopšteno je iz Vijeća naroda Republike Srpske.

Današnja sjednica je održana nakon odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 24. decembra prošle godine Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima kojim je predviđeno da pravo građenja bez naknade na prvoj nepokretnosti, osim porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, mogu da ostvare i porodice sa četvoro i više d‌jece.