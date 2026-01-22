Košarac: Izetbegović potvrdio da Sarajevo i Šmit računaju na opoziciju u Srpskoj

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović, izjavom da se nada da će opozicija /u/ Srpskoj pobijediti na izborima ove godine, potvrdio ono što je svima odavno jasno - Sarajevo i Kristijan Šmit računaju na opoziciju u svojoj koloni protiv Republike Srpske.

"Izetbegović nije nikakav izuzetak u tome. U toj sarajevsko-Šmitovskoj računici opozicija je konstanta, koja bi im ispunjavala sve zahtjeve i želje, plaćajući im politički dug", ocijenio je Košarac, koji je i član Predsjedništva SNSD-a.

Hronika Uhapšen otac koji je zlostavljao svoju djecu: Raspoređivao ih po gradu i tjerao na prosjačenje

On je ukazao da Izetbegovićeva izjava ne dolazi nimalo slučajno, niti naivno pred 8. februar, kada se organizuju ponovljeni, nametnuti izbori u nekoliko lokalnih zajednica u Srpskoj, kao i pred opšte izbore u oktobru.

"Dao je signal Bošnjacima. Vječita želja Sarajeva je slabljenje ustavne pozicije Srpske i njeno ukidanje. Sarajevo bi da bira strukture vlasti u Srpskoj. Mi kontinuirano govorimo o tome - opozicija je izbor Sarajeva i Šmita, a ne srpskog naroda u Srpskoj", istakao je Košarac.

Napomenuo je da srpski narod i Republika Srpska biraju politike Milorada Dodika, jer su one brana sarajevskim i Šmitovim interesima.

Hronika Oglasila se policija o teškoj eksploziji kod Dervente

"Simptomatično je da Izetbegović ide korak dalje, pa bi da se miješa i u unutrašnja pitanja u Srpskoj, ali i u samom SNSD-u. Ko je on da određuje ko je poželjan, a ko nepoželjan predsjednik SNSD-a", upitao je Košarac.

On je ocijenio da je vrlo nepristojno da Izetbegović govori o tome.

"Mi ne komentarišemo stanje u SDA, niti smo ikada razmatrali da li je poželjno ili ne to što je Bakir na njenom čelu. To nas ne zanima", naveo je Košarac na "Instagramu".

Napominjući da je Milorad Dodik neprikosnoveni predsjednik SNSD-a, Košarac je poručio da je "Dodik predsjednik svih predsjednika u Republici Srpskoj, ma koliko to bila bolna i nepoželjna činjenica i Bakiru i Sarajevu i Šmitu".

Hronika Posjekli tuđu šumu: Uhapšena dvojica Čelinčana

On je konstatovao da je SNSD pod vođstvom Milorada Dodika najjača i najorganizovanija politička partija u Republici Srpskoj i BiH.

"Sarajevskim političarima bi bilo neuporedivo bolje da o liderstvu i politici uče upravo od lidera Milorada Dodika, umjesto što se populizmom na dnevnom nivou pokušavaju dodvoriti biračkom tijelu", zaključio je Košarac.