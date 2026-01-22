Logo
Large banner

Košarac: Izetbegović potvrdio da Sarajevo i Šmit računaju na opoziciju u Srpskoj

Izvor:

ATV

22.01.2026

10:59

Komentari:

4
Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској
Foto: Ustupljena fotografija

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović, izjavom da se nada da će opozicija /u/ Srpskoj pobijediti na izborima ove godine, potvrdio ono što je svima odavno jasno - Sarajevo i Kristijan Šmit računaju na opoziciju u svojoj koloni protiv Republike Srpske.

"Izetbegović nije nikakav izuzetak u tome. U toj sarajevsko-Šmitovskoj računici opozicija je konstanta, koja bi im ispunjavala sve zahtjeve i želje, plaćajući im politički dug", ocijenio je Košarac, koji je i član Predsjedništva SNSD-a.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Uhapšen otac koji je zlostavljao svoju djecu: Raspoređivao ih po gradu i tjerao na prosjačenje

On je ukazao da Izetbegovićeva izjava ne dolazi nimalo slučajno, niti naivno pred 8. februar, kada se organizuju ponovljeni, nametnuti izbori u nekoliko lokalnih zajednica u Srpskoj, kao i pred opšte izbore u oktobru.

"Dao je signal Bošnjacima. Vječita želja Sarajeva je slabljenje ustavne pozicije Srpske i njeno ukidanje. Sarajevo bi da bira strukture vlasti u Srpskoj. Mi kontinuirano govorimo o tome - opozicija je izbor Sarajeva i Šmita, a ne srpskog naroda u Srpskoj", istakao je Košarac.

Napomenuo je da srpski narod i Republika Srpska biraju politike Milorada Dodika, jer su one brana sarajevskim i Šmitovim interesima.

Експлозија у Дервенти

Hronika

Oglasila se policija o teškoj eksploziji kod Dervente

"Simptomatično je da Izetbegović ide korak dalje, pa bi da se miješa i u unutrašnja pitanja u Srpskoj, ali i u samom SNSD-u. Ko je on da određuje ko je poželjan, a ko nepoželjan predsjednik SNSD-a", upitao je Košarac.

On je ocijenio da je vrlo nepristojno da Izetbegović govori o tome.

"Mi ne komentarišemo stanje u SDA, niti smo ikada razmatrali da li je poželjno ili ne to što je Bakir na njenom čelu. To nas ne zanima", naveo je Košarac na "Instagramu".

Napominjući da je Milorad Dodik neprikosnoveni predsjednik SNSD-a, Košarac je poručio da je "Dodik predsjednik svih predsjednika u Republici Srpskoj, ma koliko to bila bolna i nepoželjna činjenica i Bakiru i Sarajevu i Šmitu".

Челинчани посјекли туђу шуму

Hronika

Posjekli tuđu šumu: Uhapšena dvojica Čelinčana

On je konstatovao da je SNSD pod vođstvom Milorada Dodika najjača i najorganizovanija politička partija u Republici Srpskoj i BiH.

"Sarajevskim političarima bi bilo neuporedivo bolje da o liderstvu i politici uče upravo od lidera Milorada Dodika, umjesto što se populizmom na dnevnom nivou pokušavaju dodvoriti biračkom tijelu", zaključio je Košarac.

Podijeli:

Tag:

Staša Košarac

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

Циципас завршио такмичење на Аустралијан опену

Tenis

Cicipas završio takmičenje na Australijan openu

3 h

0
Увијек вам је хладно? То може бити знак озбиљног обољења

Zdravlje

Uvijek vam je hladno? To može biti znak ozbiljnog oboljenja

3 h

0
Убица до детаља описао злочин: Убио дјевојку, тијело данима чувао у кући, па га сакрио у подрум

Svijet

Ubica do detalja opisao zločin: Ubio djevojku, tijelo danima čuvao u kući, pa ga sakrio u podrum

3 h

0
Провјетравање куће зими: Како да вам топлота "не излети" из просторије

Savjeti

Provjetravanje kuće zimi: Kako da vam toplota "ne izleti" iz prostorije

3 h

0

Više iz rubrike

Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима

Republika Srpska

Vijeće naroda Srpske o vetu Bošnjaka na izmjene Zakona o stvarnim pravima

6 h

0
Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

Republika Srpska

Počinju pripreme glasačkih listića za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Srpske

7 h

0
Додик открио колико планира да буде у врху политике Републике Српске

Republika Srpska

Dodik otkrio koliko planira da bude u vrhu politike Republike Srpske

16 h

13
крава

Republika Srpska

Mljekari dali rok za ispunjenje zahtjeva

18 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

14

SAD pregovara o dobijanju punog pristupa Grenlandu

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

Small banner

Trenutno na programu

12:30

Plava knjiga S02 EP04 (12+, R)

serijski program

13:15

Teletrgovina

teletrgovina

13:30

Povratak kući S01 EP10 (12+, R)

serijski program

14:15

Teletrgovina

teletrgovina

14:40

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

14:45

Vojvođanski doručak/Lovačka kuhinja

lajfstajl

15:00

Odmetnica EP51 (12+, R)

serijski program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner