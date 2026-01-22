Logo
Large banner

Provjetravanje kuće zimi: Kako da vam toplota "ne izleti" iz prostorije

22.01.2026

10:35

Komentari:

0
Провјетравање куће зими: Како да вам топлота "не излети" из просторије
Foto: ATV

Tokom zimskih mjeseci mnogi imaju istu rutinu - prozor stoji otvoren "na kip" gotovo cijeli dan, jer se vjeruje da je to najzdraviji način provetravanja.

Ako želite topliji stan i niže troškove grijanja, vrijeme je da promjenite naviku.

Ako je prozor neprestano malo otvoren, hladan vazduh neprekidno ulazi u prostor.

Kada se zidovi i podovi ohlade, sistem grijanja mora da radi duže i snažnije kako bi se temperatura vratila na željeni nivo.

Ipak, upravo ova navika često dovodi do hladnijeg stana i većih računa za grijanje, iako to na prvi pogled ne d‌jeluje tako.

Zašto stalno otvoren prozor pravi problem

Kada je prozor neprestano malo otvoren, hladan vazduh neprekidno ulazi u prostor. Ono što se ne primjećuje odmah jeste da se vremenom hlade zidovi, podovi i namještaj.

Stan tada gubi svoje "zalihe" toplote, pa čak i nakon zatvaranja prozora osjećaj hladnoće ostaje dugo prisutan, jer se cijeli prostor mora ponovo zagrijati.

Brzo provjetravanje daje bolje rezultate

Mnogo efikasniji metod je kratko, intenzivno provetravanje. Dovoljno je otvoriti prozore širom na nekoliko minuta, napraviti promaju i potom ih zatvoriti. Na taj način vazduh u stanu se brzo zamijeni, dok zidovi i namještaj ne stižu da se ohlade. Rezultat je svjež vazduh bez toga da temperatura u stanu "padne".

Grijanje tada radi manje, a ne jače

Kada se zidovi i podovi ohlade, sistem grijanja mora da radi duže i snažnije kako bi se temperatura vratila na željeni nivo. To je gotovo isto kao da se stan iznova zagrijava svaki put. Zbog toga ljudi često pojačavaju termostat, iako problem nije u grijanju, već u pogrešnom načinu provjetravanja.

Pravilno provjetravanje i borba protiv vlage

Zimi se često javlja kondenzacija na prozorima i u ćoškovima prostorija. Dobra ventilacija pomaže da se višak vlage izbaci napolje, ali prozor otvoren "na kip" može imati suprotan efekat jer stalno hladi iste površine. Kratko i snažno provjetravanje pokazalo se kao bolja opcija i za svjež vazduh i za kontrolu vlage.

Manji računi i topliji dom

Ako želite topliji stan i niže troškove grijanja, vrijeme je da promjenite naviku. Umjesto stalno otvorenog prozora, praktikujte kratko, ali intenzivno provjetravanje. Tako će prostor ostati svjež, a energija koju skupo plaćate neće se nepotrebno gubiti, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tag:

radijatori

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

Savjeti

Pomoću samo jednog sastojka iz kuhinje žute mrlje sa jastuka će nestati za tren

6 h

0
Вјежбање

Savjeti

Koje su prednosti redovnog treninga kod kuće u zimskom periodu

17 h

0
Вирални јапански чизкејк

Savjeti

Viralni japanski čizkejk od samo 2 sastojka: Lagan, a preukusan

22 h

0
Овај апарат одмах избаците из куће: Доводи до смрти неколико хиљада људи годишње

Savjeti

Ovaj aparat odmah izbacite iz kuće: Dovodi do smrti nekoliko hiljada ljudi godišnje

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

13

53

Ne ignorišite ih: Ovo su simptomi nedostatka željeza u krvi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner