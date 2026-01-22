Provjetravanje kuće zimi: Kako da vam toplota "ne izleti" iz prostorije

Tokom zimskih mjeseci mnogi imaju istu rutinu - prozor stoji otvoren "na kip" gotovo cijeli dan, jer se vjeruje da je to najzdraviji način provetravanja.

Ako želite topliji stan i niže troškove grijanja, vrijeme je da promjenite naviku.

Ipak, upravo ova navika često dovodi do hladnijeg stana i većih računa za grijanje, iako to na prvi pogled ne d‌jeluje tako.

Zašto stalno otvoren prozor pravi problem

Kada je prozor neprestano malo otvoren, hladan vazduh neprekidno ulazi u prostor. Ono što se ne primjećuje odmah jeste da se vremenom hlade zidovi, podovi i namještaj.

Stan tada gubi svoje "zalihe" toplote, pa čak i nakon zatvaranja prozora osjećaj hladnoće ostaje dugo prisutan, jer se cijeli prostor mora ponovo zagrijati.

Brzo provjetravanje daje bolje rezultate

Mnogo efikasniji metod je kratko, intenzivno provetravanje. Dovoljno je otvoriti prozore širom na nekoliko minuta, napraviti promaju i potom ih zatvoriti. Na taj način vazduh u stanu se brzo zamijeni, dok zidovi i namještaj ne stižu da se ohlade. Rezultat je svjež vazduh bez toga da temperatura u stanu "padne".

Grijanje tada radi manje, a ne jače

Kada se zidovi i podovi ohlade, sistem grijanja mora da radi duže i snažnije kako bi se temperatura vratila na željeni nivo. To je gotovo isto kao da se stan iznova zagrijava svaki put. Zbog toga ljudi često pojačavaju termostat, iako problem nije u grijanju, već u pogrešnom načinu provjetravanja.

Pravilno provjetravanje i borba protiv vlage

Zimi se često javlja kondenzacija na prozorima i u ćoškovima prostorija. Dobra ventilacija pomaže da se višak vlage izbaci napolje, ali prozor otvoren "na kip" može imati suprotan efekat jer stalno hladi iste površine. Kratko i snažno provjetravanje pokazalo se kao bolja opcija i za svjež vazduh i za kontrolu vlage.

Manji računi i topliji dom

Ako želite topliji stan i niže troškove grijanja, vrijeme je da promjenite naviku. Umjesto stalno otvorenog prozora, praktikujte kratko, ali intenzivno provjetravanje. Tako će prostor ostati svjež, a energija koju skupo plaćate neće se nepotrebno gubiti, prenosi Kurir.